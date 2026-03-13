Vera Gheno a Savigliano: giovedì 19 marzo un dialogo sul potere delle parole alla Crosà Neira

Giovedì 19 marzo alle 21 alla Crosà Neira di Savigliano (via Misericordia) si parla di parole: come le usiamo, cosa costruiamo con esse, e quanto possano fare la differenza tra chi si sente escluso e chi si sente parte di qualcosa.

L'ospite è Vera Gheno, sociolinguista, autrice e una delle voci più lucide e coraggiose del dibattito pubblico italiano sul linguaggio. L'evento, dal titolo "Costruire ponti con le parole", si preannuncia come un dialogo autentico e stimolante, quel tipo di conversazione da cui si esce con qualcosa in testa che prima non c'era.