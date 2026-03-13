La Lega lancia in Granda la campagna per il “Sì” alla riforma della giustizia

Si è tenuta oggi (venerdì 13 marzo), presso il Caffè Grande di Fossano, la conferenza stampa di presentazione della campagna referendaria della Lega per il SÌ alla riforma della giustizia, in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026. Un incontro che ha sancito l'avvio della fase finale di una mobilitazione capillare che toccherà ogni angolo della Granda.

Ad aprire gli interventi il Sindaco di Fossano, Dario Tallone, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento civico, e Gabriele Giletta,

Sindaco di Villanova Solaro.

Paolo Demarchi, Vicesegretario Lega Piemonte, ha illustrato il calendario degli eventi: "Siamo partiti da Mondovì e abbiamo toccato tutti i centri principali. Ora tutta la provincia scende in campo con gazebo nelle 'sette sorelle', dalla Valle Tanaro al Roero".

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Segretario provinciale Lega Cuneo, ha inquadrato la riforma nel contesto europeo: "Ce lo chiede l'Europa nel Pnrr: 25 Stati su 27 hanno già la separazione delle carriere. È un atto di civiltà che rende la giustizia ancora più efficiente e la avvicina ai cittadini".

Gli aspetti normativi sono stati approfonditi dai responsabili del dipartimento giustizia, l’Avv. Simona Giaccardi, Responsabile Dipartimento Giustizia Lega Cuneo, e l'Avv. Mauro Anetrini, Responsabile Dipartimento Giustizia Lega Piemonte: "La Costituzione garantisce l'indipendenza della magistratura e questi articoli non vengono toccati. Il sistema del sorteggio per il CSM serve proprio a spezzare il potere delle correnti".



I prossimi appuntamenti

La "Gazebata" per il SÌ si terrà sabato 14 e domenica 15 sulle principali piazze della Provincia.

La prossima settimana: la Lega sarà presente su tutte le piazze dei mercati della provincia.

Giovedì 19/03 (Ore 18:00): conferenza a Cuneo presso la Sala Polivalente CDT (Largo Giovanni Barale, 1). Interverranno il Senatore Andrea Ostellari (Sottosegretario Ministero della Giustizia), l’On. Riccardo Molinari (Segretario Lega Piemonte).

Venerdì 20/03 (Ore 18:00): conferenza a Sanfrè presso l'Auditorium delle scuole (via Madonna del Popolo n.35).