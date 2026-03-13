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Sanità | 13 marzo 2026, 15:27

L'ASL CN2 ricorda l'importanza di curare la salute dentale già dall'infanzia

Con gli Ambulatori di Odontoiatria Pediatrica e con il progetto “Brush your teeth on the bus” l’Azienda Sanitaria è sempre più vicina al sorriso dei più piccoli

L'ASL CN2 ricorda l'importanza di curare la salute dentale già dall'infanzia

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale, prevista ogni anno per il 20 marzo, l’ASL CN2 vuole sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una corretta prevenzione e cura precoce delle patologie dentarie, a partire dalla fascia più sensibile, quella dei bambini, e ricorda la possibilità di ricorrere agli Ambulatori di Odontoiatria che l’Azienda Sanitaria dedica all’età evolutiva (0-13 anni).

Le visite odontoiatriche pediatriche, soprattutto quando per il bambino è la prima volta, vogliono essere un momento all’insegna della serenità, e sono pensate per costruire fiducia e dare tranquillità. L’approccio è sempre personalizzato e ci si concentra in modo importante sulla prevenzione, perché la costruzione di abitudini sane fin da piccoli può fare la differenza.

Gli strumenti utilizzati per i piccoli pazienti sono estremamente delicati: con il trattamento ART, per esempio, è possibile rimuovere una eventuale carie anche senza fare ricorso al trapano, per poi ricostruire il dente con materiali sicuri. Ampia attenzione viene riservata anche ai denti da latte: essi non sono solo “denti temporanei”, ma servono a masticare bene, a parlare correttamente e a guidare la crescita dei denti definitivi. Per questo motivo vengono curati con la stessa attenzione che è riservata a quelli permanenti.

Si ricorda che, per una prima visita, i genitori possono contattare direttamente il Centro Unico Prenotazioni (CUP) dell’ASL CN2. Le prestazioni prevedono il pagamento unicamente del ticket e sono previste esenzioni per alcune categorie economiche, al fine di poter garantire a tutti le cure odontoiatriche necessarie.

L’ASL CN2 è vicina al sorriso dei più piccoli anche con il progetto “Brush your teeth on the bus” (Lavati i denti sul bus) per il quale è da alcune settimane iniziata l’edizione 2026. Grazie al supporto della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che ha messo a disposizione l’Ambulatorio Mobile, gli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e gli Infermieri Pediatrici dell’ASL CN2 incontreranno i bambini del territorio direttamente nel luogo in cui passano la maggior parte del loro tempo: la scuola. È un’attività svolta in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, che mira a potenziare il livello di educazione all'igiene dentaria e di familiarizzazione con la figura dell’infermiere.

L’iniziativa “Brush your teeth on the bus” è stata premiata con menzione nella prima edizione del concorso “Ci prendiamo Cura di te”, promosso dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra, e prevede quest’anno di raggiungere e sensibilizzare oltre 600 bimbi nelle scuole dell’infanzia del territorio con l’utilizzo dell’ambulatorio mobile e i volontari che donano il loro tempo.


 

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