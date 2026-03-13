"Torna il grande ciclismo sulle montagne del Cuneese": presentata a Roccavione L'Étape Piemonte [FOTO e VIDEO]

Tornano le emozioni del grande ciclismo sulle montagne del Cuneese, con l'Étape Piemonte in programma il 31 maggio che avrà come teatro le Valli Gesso, Stura e Vermenagna.

Partenza e arrivo ad Entracque e due percorsi previsti, Granfondo e Mediofondo, oltre alla cicloturistica di 50 km.

Un appuntamento targato Margreen, la “green community” delle Alpi Marittime che si affacciano sul Mediterraneo.

L'evento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la sala consiliare del comune di Roccavione. Presenti, tra gli altri, il sindaco Paolo Giraudo, il primo cittadino di Entracque Gian Pietro Pepino e Mariano Occelli in rappresentanza dell'Atl del Cuneese.

L' 'Étape Piemonte è parte del programma di L'Ètape Italy by Tour de France che vivrà un'altra imperdibile giornata il 20 settembre, data de L’Etape Mondovì.