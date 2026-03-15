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Il dottor Massimo Cugnasco
Fondazione Adas Ets, un’eccellenza nel campo dell’assistenza ai pazienti oncologici [VIDEO]
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Attualità | 15 marzo 2026, 11:27

Fondazione Adas Ets, un’eccellenza nel campo dell’assistenza ai pazienti oncologici [VIDEO]

Il presidente Massimo Cugnasco illustra il percorso dell'associazione nel suo impegno a domicilio con le cure palliative

Il dottor Massimo Cugnasco

Il dottor Massimo Cugnasco

ADAS Cuneo nasce nel 1990 come Associazione dedita all’assistenza dei pazienti oncologici del territorio cuneese. Ne 2010 si trasforma in Fondazione ADAS Onlus già riconosciuta dalla Regione Piemonte nel 1991. Nel 2023 assume la denominazione di Fondazione ADAS ETS a seguito della sua registrazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Un percorso virtuoso che, negli anni, ha permesso a molti pazienti e alle loro famiglie di affrontare il complesso percorso di cure oncologiche contando su un supporto professionale e qualificato e particolarmente attento alle difficili dinamiche psicologiche che investono i malati e le loro famiglie.

Guarda l'intervista al dott. Massimo CUGNASCO

Daniela Bianco / Riccardo Lacqua

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