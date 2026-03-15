Albero sulla carreggiata a Monastero di Vasco: strada temporaneamente bloccata stanotte

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, alle 5.35, a Monastero di Vasco, nella zona conosciuta come della “Giacobba”, sulla strada in direzione del ristorante Vecchia Giacobba e verso Montaldo Mondovì, a causa di un albero caduto che ostruiva completamente la carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì, che ha provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza dell’area, consentendo la riapertura della circolazione.

L’intervento si è concluso con il rientro della squadra alle 7.03.