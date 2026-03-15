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Cronaca | 15 marzo 2026, 08:34

Albero sulla carreggiata a Monastero di Vasco: strada temporaneamente bloccata stanotte

Intervento dei vigili del fuoco di Mondovì alle 5.35 nella 'zona della Giacobba'. Pianta rimossa e circolazione ripristinata poco dopo le 7

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, alle 5.35, a Monastero di Vasco, nella zona conosciuta come della “Giacobba”, sulla strada in direzione del ristorante Vecchia Giacobba e verso Montaldo Mondovì, a causa di un albero caduto che ostruiva completamente la carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì, che ha provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza dell’area, consentendo la riapertura della circolazione. 

L’intervento si è concluso con il rientro della squadra alle 7.03.

Redazione

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