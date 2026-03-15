Prende il via “Abitare il Piemontese” alla casa di riposo Ottolenghi di Alba

Prende il via lunedì 23 marzo alle 10 alla casa di riposo A. B. Ottolenghi il ciclo di incontri “Abitare il Piemontese”, condotto dall’attore Paolo Tibaldi.

L’iniziativa, dedicata alla lingua e alla cultura piemontese attraverso racconti, letture e momenti di condivisione, è aperta non solo agli ospiti della struttura ma anche alle persone del territorio interessate a partecipare.

Sono previsti quattro appuntamenti, sempre alle ore 10: 23 marzo, 13 aprile, 11 maggio e 8 giugno.

Gli incontri fanno parte di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del fondo “Invecchiamento attivo”, con l’obiettivo di promuovere occasioni di socialità e partecipazione.

Pensiamo che la casa di riposo possa tornare ad essere un luogo di incontro anche per la comunità, una risorsa per chi vive a casa — anziano o meno — e desidera trovare momenti di relazione e cultura, contrastando il rischio di isolamento.

Gli incontri sono gratuiti ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione, contattando direttamente la casa di riposo A. B. Ottolenghi (cell. 3899224250, 0173/440406)