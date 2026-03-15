Riforma della Giustizia ad Alba: mercoledì 18 marzo l’incontro pubblico "Sì Separa"

Un importante momento di confronto e approfondimento sul tema del Referendum Giustizia si terrà ad Alba, mercoledì 18 marzo alle ore 18:00, presso la Sala Riolfo (Via V. Emanuele II, 19).

L’evento, dal titolo "Sì Separa", mira ad illustrare le ragioni del quesito referendario relativo alla separazione delle carriere nella magistratura, un tema cruciale per l’assetto costituzionale e l’efficienza del sistema giudiziario italiano, e a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della partecipazione al voto.

Ad organizzare l’iniziativa sono la Segreteria provinciale Lega Cuneo e la sezione Lega di Alba, con il contributo fondamentale del Consigliere comunale Lorenzo Barbero e della Vicesindaco di Montà Valentina Casetta.

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio commenta: “Occasione importante per ribadire che una giustizia più giusta non è solo un vessillo politico, ma un diritto di ogni cittadino. Ringrazio per l’impegno costante gli organizzatori locali della Lega di Alba, in particolare Lorenzo e Valentina, che con questa iniziativa dimostrano quanto sia fondamentale riportare il dibattito sui temi costituzionali al centro della nostra comunità”.

Il dibattito vedrà la partecipazione di esperti del settore giuridico e rappresentanti istituzionali: il Dott. Luciano Tarditi, Consigliere di Cassazione e già Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, l’Avv. Roberto Ponzio, avvocato penalista, l’Avv. Simona Giaccardi, Responsabile Dip. Giustizia Lega Cuneo e il Sen. Giorgio Maria Bergesio, Segretario Provinciale Lega Cuneo.



L’incontro sarà moderato dal Dott. Federico Gregorio, Responsabile Dip. Digitalizzazione e Ricerca Lega Piemonte.