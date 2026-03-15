ARTI MARZIALI / Campionato Regionale S.K.I.-I.: la GEKKŌ KAN Karate Dō ASD protagonista con ottimi risultati

Il Campionato Regionale SKII si è confermato anche quest’anno uno degli appuntamenti più importanti per il Karate piemontese. Alla competizione svoltasi domenica 8 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore, hanno preso parte 282 atleti provenienti da 18 società, impegnati nelle 21 categorie di Kata e 12 di Kumite, offrendo al pubblico una giornata intensa all’insegna dello sport, della disciplina e dello spirito marziale.



Tra le realtà che si sono messe maggiormente in evidenza spicca la GEKKŌ KAN Karate Dō ASD, presente alla manifestazione con una numerosa delegazione di atleti impegnati nelle diverse categorie d’età. La società ha ottenuto risultati di grande rilievo, dimostrando ancora una volta la qualità del lavoro tecnico svolto durante l’anno.



Diversi atleti della GEKKŌ KAN sono saliti sul podio nelle rispettive categorie, contribuendo ad un medagliere di grande prestigio.



Nello specifico:

• Parola Mattia – 1° posto Kata 8°-9° Kyu, 8-10 anni

• Parodi Arianna – 2° posto Kata 8°-9° Kyu, 8-10 anni

• Badoero Elisabel – 2° posto Kata 8°-9° Kyu, 11-13 anni

• Badoero Federico – 3° posto Kata Cinture Nere Maschile, Seniores

• Gazzera Greta – 3° posto Kata Cinture Nere Femminile, Seniores

• Giubergia Tommaso – 3° posto Kumite 7°-6°-5°-4° Kyu, 12-13 anni

• Badoero Francesco – 4° posto Kata Cinture Nere Maschile, Master



Accanto ai risultati di podio, numerosi altri atleti della GEKKŌ KAN hanno preso parte alla competizione, dimostrando grande impegno e spirito sportivo. Pur non raggiungendo il podio, si sono distinti per determinazione, crescita tecnica e atteggiamento in gara, contribuendo al successo complessivo della squadra.



Tra loro: Badoero Joelle, Beraudo Yasmine, Bongiovanni Emily, Bongiovanni Kevin, Cavallo Carola, Ghio Andrea, Giordano Anna, Mata William, Meinero Alessia, Merlo Nicolò, Tardivo Marta, Tassone Lorenzo, Vacchetta Marcello.



La partecipazione al Campionato Regionale S.K.I.-I. rappresenta un importante banco di prova per la GEKKŌ KAN Karate Dō ASD, che continua a distinguersi nel panorama regionale grazie al lavoro svolto quotidianamente in palestra.



I risultati ottenuti testimoniano l’impegno degli atleti, la qualità del percorso tecnico e il fondamentale sostegno delle famiglie, elementi che contribuiscono alla crescita sportiva e personale dei praticanti.



La società guarda ora con entusiasmo ai prossimi appuntamenti agonistici, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di miglioramento e consolidare ulteriormente i risultati ottenuti.