Sanremo Urban Trail: il cuneese Lorenzo Rostagno trionfa nella 32 km tra la città e Monte Bignone

Due cuneesi, un uomo e una donna, ciascuno per la propria categoria, conquistano l'ottava edizione della “Sanremo Urban Trail”, la gara organizzata dalla Sanremo Bike School e sostenuta dall’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni.



Sono Lorenzo Rostagno e Francesca Ferri.



Nemmeno il maltempo, che si è abbattuto anche sul fronte ligure, ha scoraggiato i circa 400 iscritti, tra cui i cuneesi, che si sono presentati ai nastri di partenza questa mattina alle 8 per la 32 km, e alle 10 per le gare più ‘facili’: la Family Run di 5 km e la classica SUT di 10 km, competitiva e non competitiva, che rispettivamente sono partite tra via Palazzo e via Mameli.

La 10 km ha permesso di visitare i luoghi più caratteristici della città, con particolare attenzione alla Pigna, senza però tralasciare le spiagge del centro, il Casinò, la passeggiata Imperatrice, la ciclabile, Villa Ormond e Villa Nobel, che regaleranno bellissimi scorci panoramici e parchi interni. La 32 km ha visto un trail impegnativo nel parco naturale di San Romolo e Monte Bignone fino in cima al monte omonimo (1.200 metri sul livello del mare), partendo sempre dal centro città e totalizzando a fine gara un dislivello molto prossimo ai 1800 metri.





Il cuneese Lorenzo Rostagno si è imposto nella gara più importante con il tempo di 2:52:27, mentre nella classifica femminile della 10 Km ha vinto la cuneese Francesca Ferri della Boves Run, con un vantaggio di oltre un minuto su Monica Fierile e due minuti e mezzo sulla valdostana Alessandra Joly della Atletica Cogne.

Rostagno ha ottenuto su 4 avversari un distacco di 8 minuti, arrivati tutti secondi a pari merito: il sanremese Michele Graglia, il francese Janis Kums ed un altro transalpino, Lèo Armand. Nella classifica femminile vittoria di Clara Gandolfo, con oltre 6 minuti di vantaggio su Camille Carasena e 13 minuti su Aurelie Zucco.



Una gara, quella matuziana, che ha trovato nuovamente riscontri importanti da parte dei partecipanti, entusiasti per l’organizzazione e le strade della prova, particolarmente affascinanti.