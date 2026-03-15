Volley Savigliano protagonista al Club Italia Allargato con tre giovani atleti

Si è conclusa mercoledì 11 marzo l’intensa tre giorni di allenamenti organizzati dal Club Italia Allargato a Granozzo con Monticello, nel Novarello Villaggio Azzurro, in provincia di Novara.

Da lunedì 9, infatti, 18 tra i migliori talenti pallavolistici piemontesi dell’annata 2010 hanno svolto alcune sedute agli ordini dei tecnici della Federazione Italiana Pallavolo, in un contesto formativo e indubbiamente arricchente, sia dal punto di vista sportivo che umano.

Tra i “prescelti” erano presenti ben tre tesserati del Volley Savigliano: il centrale Geremia Mondino, lo schiacciatore Andrea La Corte e l’opposto Nik Uka. Grazie alla loro presenza, la società biancoblù era la seconda più rappresentata tra tutti i club piemontesi, alle spalle del Sant’Anna Pescatori, con quattro atleti convocati.

“La partecipazione dei nostri atleti al Club Italia Allargato è indubbiamente motivo di grande orgoglio per tutti noi, nonché la conferma del buon lavoro svolto in questi mesi e, più in generale, in questi anni. Non abbiamo mai fatto mistero di credere tantissimo nei nostri giovani talenti, perché riteniamo che senza un settore giovanile all’altezza non si possa puntare a traguardi ambiziosi. Ci piace vedere questi ragazzi con il sorriso, perché garantire loro un ambiente in cui divertirsi senza pressione è la nostra vera speranza, con il sogno che un giorno possano arrivare anche loro ai grandi lidi della pallavolo dei grandi” – il pensiero del responsabile del vivaio saviglianese Corrado Caula.