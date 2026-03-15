VOLLEY / Serie B1F, tutto come all’andata: Mondovì volley sconfigge la Issa Novara al tie-break

In un remake fin troppo fedele della gara di andata, Mondovì Volley conquista due punti imponendosi al tie-break con la Victor & Co. Issa Novara, e rimanendo al quinto posto in classifica. Il 3-2 monregalese è l’esatta fotocopia della sfida di novembre, con il “Puma” chiamato a dover rincorrere due volte ma poi abile a rimontare ed imporsi nel set corto. A risolvere la serata sono due prestazioni di alto profilo: Elisa Bole ne scrive 34 (26 in attacco, 4 muri e 4 ace), e capitan Aliberti ne aggiunge 24 (21/37 in attacco, 2 muri e 1 ace.

La partenza del primo set è tutta di marca Mondovì Volley e la panchina di casa già ferma il gioco (0-4). L’attacco out di Munari e la murata subita da Bosso riportano sotto Novara (8-8) e la pipe out di Bole dà il primo vantaggio alla Issa (12-11). Il muro di Bergese su Ivaldi rovescia la situazione (16-17), ma un nuovo capovolgimento è dato dalla serie al servizio di Prinetti (19-17). Novara allunga (24-19) e conquista il primo set nonostante il rush finale del “Puma” (25-23).

Bole spreca un pallone difficile in apertura di seconda frazione (1-0) ma proprio l’ace della 26 riporta in avanti Mondovì (6-7). Il parziale procede sui binari dell’equilibrio (15-14). Le padrone di casa prendono nuovamente vantaggio (20-17). Mondovì tenta un nuovo recupero (23-22) che si concretizza con l’attacco di Bole: parità (23-25).

Prinetti scatenata in attacco per la Issa Novara per iniziare il terzo set (4-2), Mondovì Volley riesce però a rientrare con un buon lavoro del muro-difesa (8-9). L’attacco out di Prinetti vale il 13-13, poi Bole con tre ace prova a cambiare le inerzie (14-18). Il vantaggio ha vita corta (20-19) con l’equilibrio che prosegue (22-22) fino all’attacco finale di Prinetti (25-22).

La fast di Aliberti è il primo punto della quarta frazione (0-1), con Mondovì Volley che prova a scrollarsi di dosso le padrone di casa (3-7), aiutato anche dalla fast di Aliberti (6-11). Bergese si unisce al buon momento monregalese (10-17). Novara tenta di recuperare (15-18), respinta da Aliberti e Colombano (15-21). Proprio il capitano in fast firma il fine set (20-25).

Il primo punto del tie-break è un attacco in rete di Bosso (1-0) con Mondovì che muove il punteggio sull’attacco out di Prinetti (3-1) e con la 10 di casa a ripetere l’errore per il pareggio (5-5). Bergese in primo tempo vale il cambio campo (6-8) e Bosso contribuisce alla causa in contrattacco (7-10). Il muro di Aliberti è importante (9-12), poi l’attacco di una Bole devastante chiude la contesa: Mondovì Volley vince 2-3 (12-15).

Nel prossimo turno la formazione allenata da coach Basso tornerà in casa per affrontare Alessandria, in una sfida da non sbagliare per mantenere vive le speranze di promozione.

VICTOR & CO. ISSA NOVARA-MONDOVÌ VOLLEY 2-3 (25-23, 23-25, 25-22, 20-25, 12-15)

VICTOR & CO. ISSA NOVARA: Diagne 12, Guatteo, Mellere (L), Nagy 7, Baldi, Prinetti 28, Bocchino 11, Ivaldi 4, Mancuso (L), Ndoci 10, Vicario. Non entrate: Neffati, Caputi.

Battute sbagliate: 3. Battute vincenti: 5. Muri vincenti: 15.

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 12, Imarisio, Sangoi 3, Sclavo, Monaco (L), Bergese 13, Aliberti 24, Colombano 5, Munari, Bole 34. Non entrate: Fissore, Picchiotti.

Battute sbagliate: 7. Battute vincenti: 6. Muri vincenti: 12.

LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Abbiamo lottato in tutti i set, punto su punto, e questo è un aspetto che vogliamo portarci dietro. Purtroppo, nei momenti decisivi abbiamo commesso qualche imprecisione di troppo e non siamo state abbastanza lucide nei finali di set. Questo ci è costato un punto importante, perché la partita era assolutamente alla nostra portata. Però c’è anche un dato positivo: siamo rimaste dentro la gara per tutte le due ore, con continuità e presenza, cosa che non era successa la scorsa settimana. Ripartiamo da qui, dalla capacità di restare agganciate e di combattere su ogni pallone. Ora dobbiamo trasformare questa continuità in concretezza nei momenti chiave.”

LE DICHIARAZIONI DI ANNA IMARISIO: “È stata una partita difficile, perché ci sono stati diversi momenti di pressione che le avversarie sono state brave a sfruttare. In quei frangenti abbiamo dovuto stringere i denti e ritrovare ordine, e sappiamo che per crescere dobbiamo continuare a lottare su ogni palla: è questo che misura davvero la forza di una squadra.

Nonostante le difficoltà, sono orgogliosa della nostra reazione in un campo ostico e della capacità di rimanere unite nei momenti più complicati. Portiamo a casa due punti importantissimi, frutto di carattere e determinazione. È un passo avanti significativo, che ci dà fiducia per il prosieguo del campionato.”