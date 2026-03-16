Saluzzo: gli studenti del "Denina Pellico Rivoira" protagonisti al Terres Monviso Outdoor Festival

Venerdì 13 marzo diverse classi dell’Istituto “Denina Pellico Rivoira” hanno partecipato alle attività del “Terres Monviso Outdoor Festival”, ospitato presso la Caserma Mario Musso di Saluzzo. L’iniziativa, dedicata al mondo dello sport outdoor, della montagna e della sostenibilità, ha coinvolto numerose scuole del territorio offrendo momenti di incontro, laboratori e testimonianze.

Nel corso della mattinata gli studenti hanno preso parte a diverse attività formative e sportive. Alcune classi, come le quinte della sezione professionale, hanno partecipato a incontri e momenti di confronto sul tema dell’inclusione nello sport e dell’outdoor accessibile, mentre le terze del corso “Sanità e assistenza sociale” hanno assistito alla testimonianza dell’atleta di paraclimbing Lucia Capovilla, che ha raccontato il proprio percorso sportivo e personale.

Non sono mancati, per altre classi, tra cui tutte le prime dell’Istituto, i laboratori pratici di “Didattiland”, dedicati alla montagna e alla sostenibilità ambientale, oltre ad attività all’aria aperta come la camminata metabolica. Gli studenti hanno inoltre avuto l’occasione di visitare gli stand della manifestazione e conoscere più da vicino realtà e progetti legati al territorio e allo sport.

La partecipazione al festival ha rappresentato per i ragazzi un’importante occasione di apprendimento fuori dall’aula, favorendo la riflessione su temi come l’inclusione, il rispetto dell’ambiente e il valore educativo dello sport.