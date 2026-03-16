BOCCE / Prima selezione tricolore di serie C: 117 coppie in gara nel Cuneese, ecco i sette finalisti

In foto i finalisti Simone Mana con Corrado Salusso dell’Auxilium Saluzzo, e Ivano Nieme con Valter Giordano della Buzzi Unicem

Grande partecipazione domenica 15 marzo alla prima selezione dei Campionati italiani di bocce a coppie della serie C, disputata in provincia di Cuneo e organizzata dalla società Santalbanese. Alla competizione hanno preso parte 117 formazioni, suddivise nelle diverse poule e distribuite su più bocciodromi del territorio.

Le gare si sono svolte in sei sedi: a Sant’Albano Stura (poule dalla 1 alla 8), Centallo (dalla 9 alla 11), Caraglio (dalla 12 alla 16), Madonna delle Grazie (dalla 17 alla 20), Boves (dalla 21 alla 25) e Peveragno (dalla 26 alla 32).

Al termine della giornata sono state sette le coppie qualificate alla fase successiva del Campionato italiano.

Ecco l’elenco completo:

Auxilium Saluzzo – Simone Mana, Corrado Salusso

Buzzi Unicem – Ivano Nieme, Valter Giordano

Valle Maira – Peano, Bertolotti

Buzzi Unicem – Giordano, Ferrari

Vita Nova – Vailatti, Dubois

La Vittoria – Cerutti, Rinaudo

Petanque Buschese – Giraudo, Isoardi

La selezione cuneese rappresenta uno dei passaggi verso la fase nazionale del campionato italiano a coppie di serie C, confermando ancora una volta l’ampia partecipazione e la forte tradizione del gioco delle bocce nel territorio della Granda.