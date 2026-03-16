BOCCE / Prima selezione tricolore di serie C: 117 coppie in gara nel Cuneese, ecco i sette finalisti

Grande partecipazione domenica 15 marzo alla prima selezione dei Campionati italiani di bocce a coppie della serie C, disputata in provincia di Cuneo e organizzata dalla società Santalbanese. Alla competizione hanno preso parte 117 formazioni, suddivise nelle diverse poule e distribuite su più bocciodromi del territorio.
Le gare si sono svolte in sei sedi: a Sant’Albano Stura (poule dalla 1 alla 8), Centallo (dalla 9 alla 11), Caraglio (dalla 12 alla 16), Madonna delle Grazie (dalla 17 alla 20), Boves (dalla 21 alla 25) e Peveragno (dalla 26 alla 32).
Al termine della giornata sono state sette le coppie qualificate alla fase successiva del Campionato italiano.
Ecco l’elenco completo:
Auxilium Saluzzo – Simone Mana, Corrado Salusso
Buzzi Unicem – Ivano Nieme, Valter Giordano
Valle Maira – Peano, Bertolotti
Buzzi Unicem – Giordano, Ferrari
Vita Nova – Vailatti, Dubois
La Vittoria – Cerutti, Rinaudo
Petanque Buschese – Giraudo, Isoardi
La selezione cuneese rappresenta uno dei passaggi verso la fase nazionale del campionato italiano a coppie di serie C, confermando ancora una volta l’ampia partecipazione e la forte tradizione del gioco delle bocce nel territorio della Granda.