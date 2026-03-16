San Rocco Castagnaretta, senso unico alternato in corso Francia

Nel tratto di corso Francia compreso tra il civico 236 e la rotatoria al confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo, in località San Rocco Castagnaretta, saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità per consentire lavori di posa di cavi elettrici interrati da parte di E‑Distribuzione. L’intervento, eseguito dalla ditta Olma Servizi S.r.l., richiederà la manomissione del suolo pubblico e interesserà la semicarreggiata sul lato dei civici pari.

I lavori si svolgeranno da lunedì 16 marzo a martedì 31 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18 dei giorni lavorativi, compatibilmente con le condizioni meteo e con l’avanzamento del cantiere. Per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, lungo il tratto interessato sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo da cantiere o da movieri. La circolazione potrà subire rallentamenti e deviazioni, necessari per permettere lo scavo, la movimentazione dei mezzi e il successivo ripristino del manto stradale.

La ditta incaricata dovrà mantenere sempre accessibili gli ingressi pedonali, i carrai e le attività presenti lungo il percorso, assicurando il passaggio in condizioni di sicurezza e predisponendo la segnaletica di preavviso e di deviazione già a partire dall’intersezione con la rotatoria di Via San Maurizio. Durante le lavorazioni il transito dei pedoni potrà essere spostato sul lato opposto della carreggiata, con l’eventuale supporto di personale dedicato. Sarà inoltre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, dei residenti, degli autobus del trasporto pubblico e dei servizi scolastici.

L’area di cantiere dovrà essere sempre ben visibile, segnalata con dispositivi rifrangenti e costantemente monitorata dal personale tecnico incaricato. Al termine delle operazioni, e comunque entro le 18 del 31 marzo, la carreggiata dovrà essere completamente sgomberata per ripristinare la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia.