Oricuneo brilla in Liguria all’esordio della stagione 2026

il 14 e 15 marzo è stata inaugurata la stagione orientistica 2026 con due gare sprint in liguria, e i 37 atleti dell’Oricuneo si sono fatti trovare pronti e carichi, nonostante la pioggia e il meteo poco clemente. la gara di sabato si è svolta tra i carruggi, la spiaggia e i parchi di pietra ligure. la difficoltà tecnica della mappa non è riuscita a fermare gli Oricuneesi: 2° posto d’esordio in m10 per Marco Abrate, medaglia d’oro per Emanuele Roberto in m14 e ottimi quarti posti per Sara Dutto e Simone Robaldo in mw14; 3° posto per Chiara Tonello in w18, 2° posto per Andrea Grillo in m20, quarto e quinto posto in m e w35 per Claudio Balbo e Martina Dardanelli, conferma di Bruna Mosso in testa alla classifica w65.

Albenga ha ospitato la sprint della domenica, mettendo alla prova gli atleti con il suo centro storico particolarmente intricato. la gara è stata molto divertente e ha regalato grandi soddisfazioni: 2° posto in m10 per Giacomo Macchetta, al debutto nelle gare nazionali, e 3° posto per Marco A.; due medaglie d’argento in mw14 per Sara D. ed Emanuele R., e 4° posto per Simone R.; 2° posto in w16 per Arianna Bongioanni, Chiara T. confermata al 3° posto in w18, 3° Claudio B. in m35 e 4° Martina D. nella categoria femminile. sfiora il podio Elena Cometto in w55 e un’altra medaglia d’oro per Bruna M.

Grazie agli organizzatori di queste due prove di Coppa Italia. Inizia il conto alla rovescia per le tappe di Coppa Italia e per il campionato italiano del 1°, 2 e 3 maggio, che saranno ospitate dalla provincia Granda e organizzate dalla società Oricuneo.

Per informazioni: telefono 3469747588 o e-mail asdor icuneo@gmail.com.