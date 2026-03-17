Quarant’anni fa lo scandalo metanolo, Ponzio: "Ora il diritto all’oblio per i suoi protagonisti"

Nelle valutazioni di tanti tra gli addetti ai lavori testimoni della faticosa risalita che l’enologia di casa nostra dovette compiere per rinascere, lo scandalo del metanolo viene letto come un momento segnante e catartico. Uno spartiacque, col quale una stagione di pratiche commerciali nebulose quando non delittuose lasciò il passo a un cammino vissuto nella direzione non più della quantità, ma del comandamento di una sempre maggiore qualità, viatico alle odierne vette di eccellenza toccate dai nostri vini.

Da allora, dalla triste vicenda che ha segnato l’enologia italiana e messo quella langarola sotto i riflettori della cronaca italiana, sono trascorsi quattro decenni. A quarant’anni fa, esattamente al 17 marzo 1986, risale il lancio dell’Ansa col quale, dopo le prime morti a inizio marzo e i primi atti di indagine, lo scandalo prese a occupare le prime pagine dei quotidiani italiani.

L’immagine che più ricorre nelle ricostruzioni dell’epoca è quello del bottiglione di vino da due litri e dal costo di 1.890 lire – oggi sarebbero poco più di 2 euro – acquistato in un supermercato milanese da una delle prime persone che persero la vita per aver consumato vino tagliato con alcol metilico. Una pratica illegale, favorita anche da una detassazione avvenuta nel 1984, cui negli anni Ottanta si ricorreva per aumentare a basso costo il grado alcolico dei vini di bassa qualità, scappata evidentemente di mano. Un’adulterazione mortale – alla fine le vittime furono 23 – che, quando non uccise, provocò danni permanenti come la perdita della vista in un numero cospicuo di altri soggetti, mentre i protagonisti di quella truffa dagli esiti tragici finirono a processo.

Tra i protagonisti in negativo dello scandolo emersero le figure di Giovanni e Daniele Ciravegna, padre e figlio, commercianti di vino in Narzole, che dopo le verifiche dei Nas vennero individuati quali fornitori di uno degli imbottigliatori, la cantina di Vincenzo e Carlo Odore di Incisa Scapaccino (Asti), dalle quali quel vino era uscito per finire sugli scaffali dei supermercati – specialmente lombardi – presso i quali era stato acquistato da buona parte delle vittime.

Le indagini vennero condotte dal giudice istruttore milanese Alberto Nobili, magistrato che successivamente si sarebbe occupato di molti altri importanti fatti di criminalità, dalle imprese del bandito Vallanzasca a diverse inchieste su mafia e ’ndrangheta. Nell’aprile 1986 portarono all’arresto di Giuseppe Franzoni, titolare di una società con sede a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, soggetto che era già stato inquisito e nel 1983 arrestato dall’autorità giudiziaria di Bologna per la medesima pratica Una perquisizione effettuata nel marzo 1986 presso la sua ditta fece emergere 143 bolle di accompagnamento per il trasporto di altrettante partite di alcol dirette a cantine di tutta Italia.

Al processo gli imputati furono 37. A otto di loro veniva contestava anche l’associazione a delinquere. Alla sbarra gli imputati si dividevano in due categorie: quanti avevano organizzato quel traffico diretto a cantine in mezza Italia. E quanti di quel prodotto si erano invece serviti per confezionare vini fatti "col bastone".

Tra questi ultimi i narzolesi Ciravegna che di fronte ai giudici professarono la propria innocenza dichiarando di avere acquistato quell’alcol credendolo etilico (i due prodotti sono difficilmente distinguibili), di averlo pagato come tale (il secondo aveva un prezzo molto più alto) e sostenendo quindi di essere stati truffati, e soprattutto di non aver potuto nemmeno immaginare le terribili conseguenze poi seguite a quell’incauto acquisto.

Il 16 agosto 1990 il dottor Maurizio Grigo (fu poi Gip in "Mani Pulite") ordinò il loro rinvio a giudizio per omicidio volontario con dolo eventuale, ai sensi dell’articolo 575 del Codice Penale, nel presupposto che mettendo in atto quella adulterazione non potevano non mettere in conto le conseguenze mortali della loro azione.

Il 10 gennaio 1992 la prima sezione della Corte d’Assise di Milano condannava i due commercianti modificando però tale prima formulazione in quella prevista dall’articolo 586, "morte come conseguenza di un altro reato".

Una qualificazione del fatto di natura colposa che venne confermata anche dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano quando, poco più di due anni dopo, il 12 maggio 1993, confermò la condanna per omicidio colposo riducendo però la pena a carico di padre e figlio, rispettivamente a 16 anni e a 14 anni e tre mesi.

Alla stessa conclusione arriverà poi la Corte di Cassazione, quando nel 1994 si espresse sul caso rendendo definitiva la condanna.

Nei mesi successivi allo scandalo, il 3 luglio 1986, Giovanni Ciravegna era stato condannato dall’allora Tribunale di Alba, presidente Cassano, ad anni 4 di reclusione e a 543 milioni di lire di multa per presunte adulterazioni avvenute negli anni 1984 e 1985. La Corte d’Appello di Torino, in totale riforma di quella sentenza, assolve lo assolse "perché il fatto non sussiste".

Tra i testimoni di quella vicenda e della sua coda giudiziaria c’è l’avvocato albese Roberto Ponzio, che dei Ciravegna fu difensore, insieme a Giandomenico Pisapia, luminare e docente di procedura penale, e al figlio Giuliano Pisapia, poi sindaco di Milano, nei procedimenti tenuti nel capoluogo lombardo.

"A quarant’anni da quei fatti – dice oggi Ponzio – ritengo che per i suoi protagonisti si possa e si debba invocare il diritto all’oblio. E’ triste legare l’intera vicenda a un solo nome ed è riprovevole accanirsi contro una persona defunta, attribuendo esclusivamente a lui la colpa di uno scandalo che ebbe rilievo e dimensioni nazionali. Bisogna invece tenere conto di un contesto generale nel quale la legislazione in materia era a dir poco carente, così come i controlli. Al commerciante di Narzole si contesta di aver acquistato e utilizzato 360 quintali di alcol metilico. Un quantitativo che rappresentava comunque una piccola parte delle migliaia di quintali commercializzati in tutta Italia. In un periodo nel quale la stessa legislazione in materia arrivava al disposto di una sentenza (la numero 188/1982) con la quale la Corte Costituzionale giudicava ammissibile il taglio con vini e mosti realizzati in altre regioni italiane. Ciravegna – conclude – ha sempre sostenuto di essere stato ingannato, di aver effettuato quei tagli convinto di utilizzare un alcol non pericoloso".

[L'avvocato Roberto Ponzio]