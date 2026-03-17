Fossano, nuovo intervento alla ditta Rosso: secondo incendio in tre giorni

Secondo intervento nel giro di tre giorni alla ditta Rosso di via Ghiglione, a Fossano, dove anche nella mattinata di oggi (martedì 17 marzo) i Vigili del Fuoco sono tornati in azione per un nuovo principio d’incendio all’interno dello stabilimento.

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno, quando alcune masserizie hanno improvvisamente preso fuoco. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco di Fossano, supportata da personale proveniente da Cuneo e da una partenza di Savigliano. Il rogo è stato rapidamente contenuto e, al momento dell’arrivo dei soccorritori, le persone presenti avevano già iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando gli estintori in dotazione all’azienda.

Le operazioni sono poi proseguite con lo smassamento del materiale interessato, effettuato anche tramite l’utilizzo di un “ragno”, per evitare eventuali riprese delle fiamme. Non si registrano feriti.

L’episodio segue quello avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo, quando un incendio si era sviluppato in alcuni sacchi contenenti polveri di metallo. In quel caso l’allarme era stato lanciato dal custode della struttura, che aveva notato del fumo. Anche allora il personale interno era intervenuto tempestivamente mettendo in sicurezza l’area, trasportando i sacchi all’esterno prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le fiamme erano rimaste circoscritte ai materiali coinvolti, senza interessare edifici o altre parti dello stabilimento. In entrambi i casi non si sono registrati feriti né danni strutturali,