Torna l'EXPO della Sostenibilità: la 4ª edizione attraverserà 12 città tra Piemonte e Valle d'Aosta

C'è un gruppo di ragazzi e ragazze che dal 2023 ha deciso di non aspettare che qualcuno risolva la crisi ambientale al posto loro. Insieme hanno creato l'associazione Wild Life Protection ETS e immaginato l’EXPO della Sostenibilità: un progetto nato piccolo ad Alba e poi cresciuto anno dopo anno fino a diventare una piattaforma diffusa e vivace di incontri e iniziative che oggi tocca 12 città tra Piemonte e Valle d'Aosta.

La 4ª edizione si terrà tra aprile e maggio con oltre venticinque giornate di appuntamenti: attività nelle scuole, eventi aperti al pubblico, spazio alle startup e premi per i comuni più virtuosi per un mese intero di cose da fare, da vedere, da ascoltare.

<figure class="image"> </figure>Ad aprire ufficialmente l'edizione 2026 sarà la mostra "Just Open Your Eyes" al Castello di Roddi (CN). Ispirata ad un’opera dell’artista Valerio Berruti, presentata recentemente a Palazzo Reale di Milano, l’esposizione costruisce un percorso immersivo in cui arte e coscienza ambientale si incontrano. L’inaugurazione è in programma venerdì 17 aprile alle ore 21 in Piazza Umberto I a Roddi, quando le pareti del castello si trasformeranno in un grande schermo. Berruti porterà all’EXPO della Sostenibilità la sua ultima video-animazione "Lilith" – una bambina alle prese con un incubo legato alla crisi ambientale – che verrà proiettata sulla facciata del castello, rendendola visibile anche da lontano. Lo stesso video, accompagnato dalla colonna sonora realizzata appositamente dal maestro e polistrumentista Rodrigo D’Erasmo, sarà presentato anche all’interno dello spazio espositivo. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i fine settimana, dal 18 aprile al 24 maggio, dalle 9 alle 19. Ogni sabato e domenica, al tramonto, la proiezione tornerà ad animare le antiche mura.

Tra fine aprile e inizio maggio il programma si sposta nelle scuole del territorio con EXPO Educazione: un tour tra diverse città piemontesi e valdostane dedicato alle scuole che hanno partecipato al progetto Green School: Road to the future e hanno lavorato per ottenere la certificazione ambientale. Un momento per premiare chi si è messo in gioco davvero fra studenti, insegnanti, dirigenti e per costruire insieme un dialogo tra giovani, istituzioni e divulgatori che non si esaurisce in una sola mattinata.

Il 22 maggio ad Alba arriva EXPO LIVE, una serata di dialogo e confronto sui temi ambientali, il 23 maggio a Mondovì è il turno dell'Innovation Hub, incontro dedicato all'innovazione agricola e sostenibile con la presentazione di startup e progetti AgriTech. Un secondo appuntamento dedicato all’innovazione si terrà poi ad Alba. Il sipario sulla quarta edizione del progetto scenderà il 30 maggio al Centro Incontri della Provincia di Cuneo con la cerimonia degli EXPO Award – Comuni Sostenibili, riconoscimenti dedicati alle amministrazioni locali che non si sono limitate a firmare dichiarazioni di intenti, ma hanno trasformato l’impegno in azioni concrete. Il bando, promosso dalla Provincia di Cuneo, si apre in questi giorni e i Comuni interessati potranno candidarsi entro il 4 maggio. L’iniziativa mira a valorizzare il grande lavoro delle amministrazioni locali, favorendo lo scambio di buone pratiche e stimolando nuove progettualità nel segno della sostenibilità ambientale e sociale.

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