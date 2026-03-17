PALLAPUGNO / Si alza il sipario sulla stagione 2026: martedì 24 marzo la presentazione delle squadre

Martedì 24 marzo, alle 18.30, si terrà la presentazione di tutti i protagonisti dei campionati di Serie A, Serie B e Femminile di pallapugno.

L’appuntamento è nel salone delle conferenze della cantina Terre del Barolo a Castiglione Falletto, guidata dal presidente Paolo Boffa. All’evento, organizzato dalla Fipap del presidente Enrico Costa, saranno presenti il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia e il patron della Siscom Renato Sevega, i quali hanno confermato il rispettivo sostegno alla Federazione italiana pallapugno per la stagione 2026.



Durante la serata sarà presentato Cà Balon, il museo e polo culturale turistico sulla pallapugno unico al mondo che consentirà al Comune di Niella Belbo e al territorio dell’Alta Langa di entrare in una rete museale internazionale.



Intanto, allo sferisterio di Imperia, fervono i preparativi per la Supercoppa che si disputerà sabato 28 marzo, alle 14.30, tra Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese che schiereranno in battuta i nuovi capitani Marco Battaglino e Alessio Ferro.

Le squadre della Serie A Banca d'Alba

Le squadre di Serie B