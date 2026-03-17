Assegnata a tavolino al Marocco la Coppa d’Africa 2025

ROMA (ITALPRESS) - La Corte d'Appello della CAF ha deciso dichaitato la sconfitta a tavolino del Senegal nella finale della Coppa d'Africa 2025 con il risultato finale di 3-0 a favore del Marocco padrone di casa, che si aggiudica così il trofeo continentale. Accolto dunque il ricorso del Marocco, che aveva perso la finale ai supplementari grazie alla rete decisiva di Gueyè. In precedenza, nel recupero, sul risultato dello 0-0, l'arbitro aveva concesso un rigore discutibile al Marocco che aveva scatenato l'ira del Senegal, uscito in blocco dal campo ad eccezione di Manè, che evitava ai suoi la sconfitta a tavolino per poi convincerli a rientrare in campo. Brahim Diaz falliva poi il penalty per condurre il match al prolungamento. In merito invece alla condotta dei raccattapalle durante l'incontro, Saibari è stato sospeso per due incontri ufficiali (uno sospeso) mentre la federazione marocchina ha visto la sua pena pecuniaria confermata a 100.000 dollari.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).