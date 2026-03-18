Domani si presenta il nuovo portale “Alba Cultura Eventi”

Domani, giovedì 19 marzo alle 18, in Sala Riolfo, il Comune di Alba presenta il nuovo portale digitale “Alba Cultura Eventi”, uno strumento pensato per valorizzare, promuovere e coordinare l’ampia offerta culturale della città.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessora alla Cultura e al Turismo Caterina Pasini, con la ripartizione Cultura e Turismo del Comune di Alba, rappresenta un momento importante di condivisione con il territorio. Il nuovo portale nasce infatti con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per cittadini, operatori culturali e visitatori, facilitando la raccolta e la diffusione degli eventi e delle iniziative cittadine.

In vista dei prossimi anni, che vedranno Alba protagonista anche grazie alla designazione a Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027, la piattaforma si configura come uno strumento strategico per rafforzare la rete culturale locale e favorire una programmazione sempre più integrata e partecipata.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle associazioni del territorio, chiamate a contribuire attivamente alla costruzione di un sistema culturale condiviso. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

“Con la presentazione del nuovo sito di Alba Cultura Eventi – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alla Cultura e al Turismo Caterina Pasini – diamo seguito a un impegno preso in campagna elettorale, mettendo a disposizione uno strumento concreto pensato prima di tutto per le associazioni del territorio. L’obiettivo è costruire, passo dopo passo, un calendario davvero coordinato e condiviso, che aiuti a valorizzare meglio le tante iniziative che animano Alba durante tutto l’anno, evitando sovrapposizioni e favorendo collaborazione e programmazione. È un primo passo, ma importante, verso un modo più organizzato e partecipato di fare cultura: un lavoro che vogliamo continuare insieme alle realtà associative, per rafforzare la rete culturale della città e renderla sempre più efficace e riconoscibile”.



