Il Castello di Magliano Alfieri riapre il 4 aprile: una stagione tra paesaggio, memoria e nuove esperienze

Con l’arrivo della primavera, il Castello di Magliano Alfieri si prepara a riaccogliere il pubblico: da sabato 4 aprile prende il via una nuova stagione che accompagnerà visitatori e famiglie alla scoperta di uno spazio in cui storia e contemporaneità continuano a intrecciarsi con naturalezza. Il maniero sarà visitabile ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, con orario continuato dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30), offrendo un tempo disteso e accessibile, pensato per una fruizione libera e personale.

DUE MUSEI, UN UNICO RACCONTO

All’interno del Castello, i due musei – il Museo dei Soffitti in Gesso e il Teatro del Paesaggio – costruiscono una narrazione che unisce memoria e visione. Da un lato, le decorazioni che impreziosivano le abitazioni tra Seicento e Ottocento; dall’altro, un percorso immersivo che restituisce l’evoluzione del paesaggio vitivinicolo delle Langhe e del Roero. Le visite si svolgono in autonomia, con una durata di circa un’ora. Per i gruppi composti da almeno 12 persone è richiesta la prenotazione anticipata.

IL CASTELLO COME ESPERIENZA

Accanto alla visita, il Castello si conferma uno spazio vivo, capace di parlare a pubblici diversi. Torna anche per il 2026 la “Domenica per famiglie al museo”, ogni quarta domenica del mese, con il kit “Museo in famiglia”, consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni: un percorso interattivo che trasforma la scoperta in gioco, rendendo la visita autonoma e partecipata. Non mancheranno proposte dedicate anche agli adulti e ai gruppi. Saranno attivate alcune visite guidate per abbonati musei e tornerà “Castle Angels”, l’escape room culturale ambientata nel Castello. Un format che unisce racconto e sfida, invitando i partecipanti a risolvere enigmi e indizi tra le sale storiche. Il format, ideato da Turismo in Langa e dall’Associazione Creattivi di Novara, propone sfide ed enigmi da risolvere all’interno del Castello: l’attività è disponibile in orari fissi nei giorni di apertura, ma anche su prenotazione per gruppi privati, per occasioni speciali o esperienze personalizzate.

TRA RACCONTO E VINO

La stagione sarà inoltre scandita da appuntamenti che mettono in dialogo cultura e territorio. Torna “Narrar Castelli e Vini”, in collaborazione con Turismo in Langa, che affiancherà alla tradizionale edizione autunnale anche una versione primaverile. I visitatori potranno partecipare a una visita con la presenza di personaggi in costume, seguita da una degustazione di vini di un produttore locale, in un intreccio tra racconto ed esperienza sensoriale.

“Ogni stagione è un nuovo modo per restituire senso a questi luoghi –, sottolinea Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation –. Il Castello di Magliano Alfieri non è solo uno spazio espositivo, ma un luogo che invita a rallentare, a osservare il paesaggio e a viverlo con consapevolezza. Qui la visita diventa esperienza: un tempo di scoperta fatto di dettagli, di silenzi, di vino e di cultura. Il nostro lavoro è proprio questo, tenere insieme questi elementi e trasformarli in occasioni autentiche per chi arriva sul territorio”.