“Toilet Portraits Tour”: all’Open Baladin di Cuneo l’arte fotografica incontra l’autenticità della notte

L’autenticità si rivela nei momenti più inaspettati. Venerdì 20 marzo, alle ore 20, l’Open Baladin Cuneo, in piazza Foro Boario, ospita la tappa inaugurale del “Toilet Portraits Tour”, il nuovo progetto fotografico firmato dal fotogiornalista di fama internazionale Gianmarco Maraviglia.



Un evento originale e fuori dagli schemi che trasforma uno degli spazi più insoliti di un locale – il bagno – in un vero e proprio set artistico.

È proprio qui che prende forma il concept del progetto: catturare l’essenza più autentica delle persone, lontano da pose costruite e filtri, in un momento di spontaneità totale.



Il bagno diventa così il luogo dell’ultimo sguardo allo specchio prima di tornare alla serata, ma anche uno spazio intimo dove le maschere cadono e l’identità emerge in modo diretto e sincero. In questo contesto, Maraviglia realizzerà ritratti “unfiltered”, capaci di raccontare volti, stili e personalità della notte.



Il tour prende il via proprio da Cuneo, confermando il ruolo dell’Open Baladin come punto di riferimento per eventi innovativi e format culturali originali. Dopo la tappa cuneese, il progetto proseguirà nei mesi successivi toccando altre città: Roma ad aprile, Piozzo tra maggio e giugno e Torino a settembre.



Al termine della serata, i partecipanti potranno scaricare gratuitamente il proprio ritratto in alta risoluzione tramite QR code, diventando parte di una galleria collettiva pensata per vivere anche online. L’invito è quello di condividere le immagini sui social, taggando @open.baladin e @gianmarcomaraviglia e utilizzando l’hashtag ufficiale #ToiletPortraits, contribuendo così alla narrazione del progetto.



Gianmarco Maraviglia, fotogiornalista riconosciuto a livello internazionale, ha collaborato con testate come National Geographic, The Washington Post e Der Spiegel, oltre a firmare campagne per brand quali Dolce & Gabbana, Fastweb, Suzuki e Sky. Con “Toilet Portraits” porta la sua estetica urban e diretta all’interno dell’universo Open Baladin, dando vita a un format capace di unire fotografia, socialità e racconto contemporaneo.



L’appuntamento è quindi per venerdì 20 marzo alle ore 20 all’Open Baladin Cuneo. La partecipazione è libera; prenotazione consigliata.



Per maggiori informazioni sull'artista: www.gianmarcomaraviglia.com