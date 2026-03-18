Lagnasco, Fruttinfiore 2026 ospita il Villaggio delle Pro Loco Italiane

Fruttinfiore, la manifestazione lagnaschese che celebra la frutta quando la frutta è…in fiore, si avvicina e gli organizzatori sono ormai nel pieno dell’attività per poter presentare un programma che possa soddisfare le attese degli operatori del settore e dei visitatori.

Una delle novità più importanti, fiore all’occhiello dell’edizione 2026, che sarà sicuramente apprezzata, arriva dalla collaborazione della Pro Loco lagnaschese con l’Ente Pro Loco Italiane, che ha permesso l’organizzazione del “VILLAGGIO DELLE PRO LOCO ITALIANE” unitamente alla celebrazione della “GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY”.

L’iniziativa troverà la sua collocazione all’interno del cortile del Comune, in Piazza Umberto 1°, adiacente alla Piazza che ospiterà, gli stand istituzionale, i Consorzi di tutela e le Associazioni nonché gli stand del volontariato e del commercio locale, oltre all’area “Melagorà” che ospiterà gli spettacoli e gli ShowCooking.

Il Cortile del Comune diventerà dunque per 2 giorni la casa di numerosi Comitati Regionali affiliati all’EPLI, l’Associazione Nazionale che raggruppa gran parte delle Associazioni Pro Loco che, con le loro attività di promozione e di volontariato, contribuiscono a diffondere e a far conoscere tutte le realtà, turistiche, storiche, gastronomiche e tutte le tradizioni di quello che è il nostro splendido territorio italiano, dai posti più grandi alle realtà più piccole e più nascoste che forse troppo spesso tendiamo a dimenticare o a tralasciare, lasciandoci magari attrarre da luoghi e situazioni esotiche che nulla hanno da invidiare a tutto quanto è in grado di offrire la nostra bellissima Italia.

A fare gli onori di casa nel “Villaggio” sarà naturalmente il “Comitato EPLI del Piemonte“, a cui si affiancheranno i Comitati EPLI di Puglia, Campania, Abruzzo, Liguria, Lombardia e Sardegna. Ognuno di questi comitati avrà a disposizione uno spazio all’interno de quale potrà presentare i prodotti turistici e gastronomici della propria Regione. Sarà dunque un tuffo in tutte le regioni italiane nei loro prodotti e nelle loro offerte turistiche. Come detto sopra, il “Villaggio” è organizzato nell’ambito della “Giornata Nazionale del Made in Italy” un’iniziativa istituita con apposita Legge nel 2023 e che cade ogni anno il 15 di aprile, data che coincide con l’anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, simbolo dell’ingegno italiano. Tale iniziativa si propone di promuovere la creatività, ‘eccellenza, il valore dei prodotti italiani, nonché il “saper fare” artigianale, coinvolgendo aziende e scuole.

Quest’anno la tematica della giornata si rivolge ai “giovani e alle competenze” per legare le tradizioni secolari, cuore pulsante dell’artigianato e dell’eccellenza italiana, alle innovazioni all’avanguardia e alla creatività.

La Rete Associativa EPLI celebra questa giornata con centinaia di appuntamenti in tutta Italia, coinvolgendo le Pro Loco che, per propria finalità, promuovono le bellezze, frutto dell’ingengo umano e le trazioni quale prodotto delle conoscenze.

Proprio in questa direzione si inserisce quindi questo bellissimo appuntamento nell’ambito di “Fruttinfiore”, una manifestazione dedicata al territorio, ai suoi prodotti, alla sua gente, alle sue tradizioni e alla sua creatività. Sarà un grande momento di incontro e di condivisione tra realtà diverse ma che remano tutte nella stessa direzione per far conoscere ed apprezzare sempre di più il “Made in Italy” del quale fin’ora si è sempre parlato tanto ma per il quale forse ancora i è fatto troppo poco.

Il Comitato organizzatore di Fruttinfiore, ringrazia sin d’ora l’Ente Pro Loco Italiane, nonché tutti gli operatori dei vari Comitati Regionali che saranno presenti a Lagnasco, per la collaborazione e l’aiuto concreto che ha permesso di portare a “Fruttinfiore” un nuovo appuntamento che sicuramente rappresenterà un valore aggiunto ed un “fiore all’occhiello” per la manifestazione.

Appuntamento a tutti dunque per il 27, 28 e 29 marzo a Lagnasco per la 24^ edizione di Fruttinfiore all’interno della quale si potrà visitare e conoscere il “VILLAGGIO DELLE PRO LOCO ITALIANE” nell’ambito della “GIORNATA NAZIONALE DEL MADE IN ITALY”.