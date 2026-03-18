ENDURO / Moto Club Ceva protagonista ad Arma di Taggia e Siena

Ad Arma di Taggia, nell'Imperiese, si è svolta la 1ª prova del campionato italiano Major & Veteran di enduro.
Ottimo inizio di stagione per i piloti del Moto Club Ceva.
I piazzamenti
Skilled 48: 16º Alvaro Scotti
Skilled 51: 17º Lorenzo Cecchini
Master 36: 18º Riccardo Bongiovanni
Expert 45: 19º Antonio Borgese, 20º Yuri Briatore
Master 39: si ritira Tommaso Caraffini
Serre di Rapolano, in provincia di Siena, ha invece ospitato la 1ª prova del campionato italiano Enduro Estremo "Serre Extreme" con il grande esordio del team "Gli Skifosi": ella Bronze 13º Davide Garelli, 28º Fabio Somà, 30º Diego Trona.