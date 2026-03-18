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Sport | 18 marzo 2026, 09:19

ENDURO / Moto Club Ceva protagonista ad Arma di Taggia e Siena

Prima prova del campionato italiano Major & Veteran e del "Serre Extreme"

Ad Arma di Taggia, nell'Imperiese, si è svolta la 1ª prova del campionato italiano Major & Veteran di enduro.

Ottimo inizio di stagione per i piloti del Moto Club Ceva.

I piazzamenti

Skilled 48: 16º Alvaro Scotti

Skilled 51: 17º Lorenzo Cecchini

Master 36: 18º Riccardo Bongiovanni

Expert 45: 19º Antonio Borgese, 20º Yuri Briatore

Master 39: si ritira Tommaso Caraffini

Serre di Rapolano, in provincia di Siena, ha invece ospitato la 1ª prova del campionato italiano Enduro Estremo "Serre Extreme" con il grande esordio del team "Gli Skifosi": ella Bronze 13º Davide Garelli, 28º Fabio Somà, 30º Diego Trona.

(foto midass)

(foto midass)

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