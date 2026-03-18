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| 18 marzo 2026, 11:28

Bove torna al gol con il Watford, il messaggio da brividi dei tifosi: "Non sarai mai solo"

Bove torna al gol con il Watford, il messaggio da brividi dei tifosi: &quot;Non sarai mai solo&quot;

(Adnkronos) -

Edoardo Bove torna al gol. E lo fa in Inghilterra, con la maglia del Watford, il club che gli ha dato una nuova vita calcistica dopo l'arresto cardiaco in campo, durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024. Il centrocampista, entrato nei minuti finali della sfida di Championship contro il Wrexham, ha realizzato la rete del 3-1 tra gli applausi del suo pubblico.  

 

Un momento da incorniciare per Edoardo, che oggi è tornato a giocare grazie all'impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, iniziando la sua seconda vita calcistica lontano dall'Italia. Una rinascita, salutata in maniera emozionante dai suoi nuovi tifosi con uno striscione a fine partita: "Anche se hai lasciato Roma, non sarai mai da solo".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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