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| 18 marzo 2026, 14:55

Cina, portavoce “Paese continuerà a mantenere contatti con USA per visita Trump”

Cina, portavoce “Paese continuerà a mantenere contatti con USA per visita Trump”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina continuerà a mantenere le comunicazioni con la parte statunitense riguardo alla visita del presidente Donald Trump in Cina, come dichiarato oggi a Pechino da un portavoce del ministero cinese degli Esteri.Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sugli scambi di alto livello tra Cina e Stati Uniti."La diplomazia tra capi di Stato svolge un ruolo guida strategico insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti", ha aggiunto Lin.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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