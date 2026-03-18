Cina, portavoce “Paese continuerà a mantenere contatti con USA per visita Trump”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina continuerà a mantenere le comunicazioni con la parte statunitense riguardo alla visita del presidente Donald Trump in Cina, come dichiarato oggi a Pechino da un portavoce del ministero cinese degli Esteri.Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sugli scambi di alto livello tra Cina e Stati Uniti."La diplomazia tra capi di Stato svolge un ruolo guida strategico insostituibile nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti", ha aggiunto Lin.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).