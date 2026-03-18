Maltempo Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa nel Reggino: auto travolte dai detriti

(Adnkronos) - Una frana si è verificata, alle prime ore del mattino, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre chiesa bizantina caratteristica del borgo. L'evento franoso ha riguardato il Parco delle Clarisse, attualmente interessato da lavori, dove un muro in pietra è crollato danneggiando diverse auto, travolte dalla montagna di detriti. In corso i sopralluoghi di vigili del fuoco e forze dell'ordine per verificare l'entità dei danni e l'eventuale presenza di persone all'interno delle autovetture.