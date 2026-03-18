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| 18 marzo 2026, 11:14

Reggio Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa: auto travolte dai detriti

Reggio Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa: auto travolte dai detriti

(Adnkronos) - Una frana si è verificata alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre chiesa bizantina caratteristica del borgo. L'evento franoso ha riguardato il Parco delle Clarisse, attualmente interessato da lavori, dove un muro in pietra è crollato danneggiando diverse auto, travolte dalla montagna di detriti. In corso i sopralluoghi di vigili del fuoco e forze dell'ordine per verificare l'entità dei danni e l'eventuale presenza di persone all'interno delle autovetture.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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