Amadeus è il quarto giudice del serale di 'Amici 25', il video-annuncio

(Adnkronos) - È ufficiale: Amadeus è il quarto giudice del serale di 'Amici 25'. La conferma arriva dai canali social del programma con un video messaggio in cui il conduttore svela il mistero dietro gli indizi e accetta l'iconica maglia dorata. La venticinquesima edizione del talent show prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Nel video, Amadeus ha spiegato il significato dei simboli che hanno alimentato il toto-nomi: "SpongeBob era il cartone animato preferito di mio figlio quando era piccolo. Quando ho fatto i cinque Festival di Sanremo mi ha regalato questo pupazzo come portafortuna". Sul cavallo ha aggiunto: "Sono cresciuto insieme ai cavalli, fanno parte della mia famiglia". Infine, lo zaino che "c'è sempre, perché ho paura di dimenticarmi qualcosa, è il mio kit di sopravvivenza".

Nel filmato è poi intervenuta Maria De Filippi, consegnandogli la felpa da giudice: "Anche tu non sei allievo ma giudice". "La metto nello zaino - ha scherzato Amadeus - 'Amici' fa parte delle cose importanti e quindi va conservata nel mio zaino. Sono felice".

Il conduttore si unisce così a una giuria che quest'anno diventa a quattro, affiancando Gigi D'Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Nel cast della serata anche Alessandro Cattelan in un ruolo tutto da scoprire. La direzione artistica è affidata per il sesto anno consecutivo al coreografo internazionale Stéphane Jarny.

Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, è prodotto da Fascino Pgt per Mediaset, con produttore esecutivo Paola Di Gesu e regia di Andrea Vicario.

A sfidarsi saranno 17 allievi, divisi in tre squadre. Il team capitanato da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo sarà composto dai cantanti Gard, Opi e Valentina e dai ballerini Alessio e Kiara. La squadra guidata dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vedrà in gara i cantanti Caterina, Elena, Plasma e Riccardo ei ballerini Antonio, Emiliano e Nicola. Infine, nel gruppo di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ci saranno i cantanti Angie, Lorenzo e Michele e i ballerini Alex e Simone.

La prima puntata vedrà inoltre la partecipazione del duo comico Pio e Amedeo, mentre la super ospite musicale sarà Annalisa, che presenterà il suo nuovo singolo 'Canzone estiva'.