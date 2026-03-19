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| 19 marzo 2026, 10:10

Crosetto “Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondo”

Crosetto “Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) - "Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran o dei suoi proxy, come Hezbollah, non sono attualmente considerati probabili. Il rischio principale è invece rappresentato dal terrorismo. Si stima che esistano centinaia di cellule dormienti iraniane nel mondo: individui apparentemente normali, ma attivabili in qualsiasi momento per compiere attentati, anche suicidi. Si tratta di reti presenti da anni e diffuse globalmente. Questo rappresenta la principale minaccia interna per i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto". A dirlo il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di RTL 102.5 in Non Stop News.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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