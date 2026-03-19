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| 19 marzo 2026, 20:24

Europa League, oggi Roma-Bologna - La diretta

Europa League, oggi Roma-Bologna - La diretta

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in Europa League e affronta il Bologna allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo, nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal pareggio per 1-1 della scorsa settimana, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini. Calcio d'inizio alle 21.

 

Dove vedere Roma-Bologna? La partita sarà visibile su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno (201) o Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now. 

Chi vincerà il derby europeo affronterà ai quarti la vincente della doppia sfida tra Lille e Aston Villa.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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