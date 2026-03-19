SCI / L'albese Gianluca Grosso sul podio tricolore ANC a Bardonecchia

L’Ispettorato dell'Associazione Nazionale Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta presieduta dal Gen. Bergamini, con la collaborazione del Coordinamento Reg. P.C. ANC, della Sezione ANC di Bardonecchia e con l'ANC Sezione Montagna, presieduto dal Gen. Maffei, ha organizzato sulla pista del comprensorio sciistico di Bardonecchia, per il giorno 8 marzo 2026, il “23° Campionato Nazionale di sci dell’Associazione Nazionale Carabinieri” - Trofeo “Generale Vittorio Vettorazzo”, gara di slalom gigante, riservata a Soci ANC e Carabinieri in servizio.

Domenica 8 marzo 65 concorrenti provenienti dalle sezioni ANC del Veneto, del Trentino, dell'Umbria, della Sicilia, della Lombardia, della Valle d'Aosta e naturalmente del Piemonte si sono dati battaglia tra le 30 porte predisposte dall'organizzazione sulla pista del Melezet, con direttore di gara car. Alberto Raviola,con la partecipazione del Generale Riccardo Galletta, Comandante dell'Interregionale "Pastrengo"di Milano.

Nella” Cat. Amatori” da segnalare un ottimo secondo posto per l'atleta Gianluca Grosso, classe 1976, che gareggiava per l'ANC del Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile della Provincia di Cuneo con sede ad Alba.

Unico rappresentate per la provincia Granda, si dichiara soddisfatto del risultato: “Lo scorso anno non ero riuscito a salire sul podio complice anche il poco allenamento. Ma quest'anno sono riuscito ad arrivare sul secondo gradino di Categoria e a piazzarmi a metà classifica negli assoluti. Per questo ringrazio tutto lo staff tecnico che mi ha seguito e un grazie al presidente Giovanni Guiducci che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo Campionato Nazionale”.

A vincere il “Trofeo Generale Vittorio Vettorazzo” è stata la Sezione di Maserà di Padova che si porta a casa il 23° Trofeo grazie ai suo numerosi atleti in gara.