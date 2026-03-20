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Attualità | 20 marzo 2026, 10:12

Mondovì, pronta la nuova mensa a servizio delle scuole di Borgo Aragno. Investimento da mezzo milione di euro [FOTO]

Settantadue i posti nello spazio da 250 mq realizzato grazie a fondi Pnrr e che completa gli interventi su plesso e palestra effettuati nel 2024. Un percorso iniziato durante la pandemia e che ha portato alla realizzazione di un nuovo edificio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

È stata inaugurata oggi, venerdì 20 marzo, la nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico del Borgo Aragno: 250 metri quadri di superficie, refettorio e area verde esterna, ubicati sul lato sudorientale della scuola.

Il progetto è nato nel periodo Covid, quando la scuola ha incontrato notevoli difficoltà per l'erogazione del servizio causa carenza di spazi e ha dovuto usufruire di una tensostruttura.

La struttura può accogliere fino a settantadue alunni ed è costituita da locale refezione, locale dispensa con accesso diretto dall’esterno, spogliatoio, deposito/lavaggio di stoviglie, servizio igienico con disimpegno e dotato di pompa di calore per la produzione di calore e acqua calda sanitaria e di impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura.

Un investimento da 500mila euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Un intervento atteso da tempo e in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e potenziamento dei servizi per l’istruzione.

"Nonostante qualche settimana di ritardo rispetto alle promesse - il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli - si completa oggi una realizzazione strategica per la primaria di Borgo Aragno e, in generale, per l’intero sistema scolastico cittadino. Grazie agli uffici comunali e ai progettisti per aver portato a termine un’opera che finalmente riesce a garantire un servizio adeguato a ragazzi e docenti, grazie all’impresa esecutrice e grazie alle famiglie per la pazienza dimostrata. Continua il nostro impegno in favore degli edifici scolastici di proprietà comunale, per accrescere il benessere delle nuove generazioni e della comunità monregalese in generale".

“Grazie all’impegno e a chi lavora nella scuola questo plesso, che offre servizio a tempo pieno, è cresciuto tantissimo - ha aggiunto la dirigente scolastica dell’istituto compensativo Mondovì 2, Vilma Peirone -, ringrazio davvero tutti per averci creduto così tanto, con passione e collaborazione, in sinergia con il Comune. Investire sulla scuola significa investire sui giovani”.

L’intervento si somma a quello della nuova palestra, effettuato a luglio del 2024. I locali della mensa saranno operativi nei prossimi giorni.

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Stamattina l'inaugurazione del nuovo spazio

Arianna Pronestì

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