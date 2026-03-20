Mondovì, pronta la nuova mensa a servizio delle scuole di Borgo Aragno. Investimento da mezzo milione di euro [FOTO]

È stata inaugurata oggi, venerdì 20 marzo, la nuova mensa scolastica a servizio del plesso scolastico del Borgo Aragno: 250 metri quadri di superficie, refettorio e area verde esterna, ubicati sul lato sudorientale della scuola.

Il progetto è nato nel periodo Covid, quando la scuola ha incontrato notevoli difficoltà per l'erogazione del servizio causa carenza di spazi e ha dovuto usufruire di una tensostruttura.

La struttura può accogliere fino a settantadue alunni ed è costituita da locale refezione, locale dispensa con accesso diretto dall’esterno, spogliatoio, deposito/lavaggio di stoviglie, servizio igienico con disimpegno e dotato di pompa di calore per la produzione di calore e acqua calda sanitaria e di impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura.

Un investimento da 500mila euro a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”.

Un intervento atteso da tempo e in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e potenziamento dei servizi per l’istruzione.

"Nonostante qualche settimana di ritardo rispetto alle promesse - il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli - si completa oggi una realizzazione strategica per la primaria di Borgo Aragno e, in generale, per l’intero sistema scolastico cittadino. Grazie agli uffici comunali e ai progettisti per aver portato a termine un’opera che finalmente riesce a garantire un servizio adeguato a ragazzi e docenti, grazie all’impresa esecutrice e grazie alle famiglie per la pazienza dimostrata. Continua il nostro impegno in favore degli edifici scolastici di proprietà comunale, per accrescere il benessere delle nuove generazioni e della comunità monregalese in generale".

“Grazie all’impegno e a chi lavora nella scuola questo plesso, che offre servizio a tempo pieno, è cresciuto tantissimo - ha aggiunto la dirigente scolastica dell’istituto compensativo Mondovì 2, Vilma Peirone -, ringrazio davvero tutti per averci creduto così tanto, con passione e collaborazione, in sinergia con il Comune. Investire sulla scuola significa investire sui giovani”.

L’intervento si somma a quello della nuova palestra, effettuato a luglio del 2024. I locali della mensa saranno operativi nei prossimi giorni.