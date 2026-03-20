Dalla qualità delle forniture al successo dell'export: perché la sicurezza industriale parte dai dettagli

Da un lato, il livello di utilizzo influisce direttamente sulla vita utile dei singoli componenti. Dall’altro, pesa l’effetto impercettibile di agenti esterni, che agiscono in modo costante nel tempo.

Ed è proprio questo secondo aspetto che, in molti casi, fa la differenza in termini di sicurezza industriale.

Quando agenti atmosferici industriali come ozono, raggi UV e sbalzi termici attaccano le catene molecolari degli elastomeri e dei tecnopolimeri, prende vita quello che viene definito degrado polimerico.

La conseguenza è un’alterazione della struttura chimica, meccanica e fisica dei materiali, che diventano più fragili e possono:

● spezzarsi;

● reticolarsi e perdere elasticità;

● ossidarsi e formare microfessure superficiali (cracking);

● rilasciare additivi.

Se questi fenomeni si combinano, vanno ad accelerare l’invecchiamento dei materiali, compromettendone le prestazioni.

Da qui l’importanza di comprendere come l’efficienza dell’impianto non dipenda solo dalla manutenzione ordinaria, ma anche dalla scelta di materiali progettati per resistere agli agenti esterni invisibili.

Il valore dell'eccellenza locale sui mercati globali

La competitività internazionale non si raggiunge solo puntando sulla qualità del prodotto finale. È necessario anche garantire la conformità dell’intera filiera.

I grandi importatori infatti analizzano processi, materiali, componenti e documentazione tecnica e gli audit si basano su protocolli riconosciuti a livello globale, che impongono criteri rigorosi in termini di sicurezza, qualità e tracciabilità.

Ad esempio, nel settore alimentare, il BRCGS Global Standard for Food Safety e l’IFS Food Standard, definiscono requisiti rigorosi sull’intero sistema produttivo.

Si tratta di verifiche in cui la tracciabilità dei componenti è un requisito imprescindibile: dalla materia prima agli elementi interni, tutto deve essere accompagnato da documentazione tecnica o dichiarazione di conformità. In caso contrario, l’intero lotto può essere respinto.

Ecco perché, in questo processo, anche un semplice tubo flessibile diventa strategico: è parte integrante del sistema qualità e deve rispondere a precisi standard di conformità internazionali.

In Piemonte, in particolare nelle province di Asti e Cuneo, sono tante ormai le realtà produttive che hanno costruito la propria reputazione sull’affidabilità oltre che sull’eccellenza.

Questo ha reso le aziende della Regione un modello virtuoso di export piemontese: grazie all’attenzione ai dettagli, vino, macchinari, agroalimentare e trasformazione industriale raggiungono oggi mercati internazionali sempre più esigenti.

Oltre il prodotto: la sfida della contaminazione e dell'integrità

Sempre nell’ambito alimentare, c’è un aspetto ancora più critico da conoscere. Parliamo della cessione, ovvero quel fenomeno per cui un materiale rilascia proprie sostanze nel fluido o nell’alimento con cui è a contatto, attraverso processi di migrazione molecolare.

Una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando vengono impiegati tubi flessibili non idonei. Questi possono infatti disperdere ftalati, plastificanti o residui chimici che vanno a:

● compromettere la purezza del fluido;

● alterare l’integrità organolettica dell’alimento;

● generare fenomeni di contaminazione crociata lungo la linea produttiva.

Inoltre, una finitura interna e qualità costruttiva del tubo non adeguate aumentano la probabilità di accumulo di residui di prodotto, con conseguente proliferazione batterica e compromissione dell’igiene dell’impianto.

Per le aziende del food & beverage le conseguenze possono essere pesantissime: contaminazione, richiami di prodotto, blocco delle esportazioni e danni reputazionali enormi.

Anche in questo caso, la Legge è rigorosa: le normative sui MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) fissano parametri estremamente rigidi per prevenire questi rischi, mentre il Regolamento UE 10/2011 stabilisce limiti precisi di migrazione globale e specifica.

Certificazioni e conformità: non burocrazia, ma tutela legale

Quando si parla di tubi industriali idonei al contatto con alimenti (MOCA e/o FDA), le certificazioni rappresentano una vera tutela legale d’impresa.

Scegliere fornitori qualificati e affidarsi a soluzioni certificate, come le diverse tipologie di tubi industriali flessibili di Eram, significa integrare sicurezza, qualità e responsabilità in un unico processo decisionale.

Grazie all’impressione di una matricola laser su ogni tubazione alimentare raccordata da Eram si garantisce il tracciamento di ogni singolo componente del prodotto sino alla sua origine produttiva, potendo così contare su un ulteriore presidio di controllo in un settore fortemente normato.

La prevenzione come asset: proteggere persone e impianti

La sicurezza industriale riguarda anche la protezione delle persone.

Soprattutto per chi opera in ambienti con polveri o liquidi infiammabili, il rischio è che l’accumulo di elettricità statica nelle tubazioni generi scariche elettrostatiche potenzialmente devastanti.

In questi contesti, la conducibilità elettrica del tubo diventa quindi una misura di prevenzione infortuni. Un prodotto inadatto infatti può trasformarsi in un punto critico dell’intero sistema.

La Direttiva 2014/34/UE (normativa ATEX) disciplina le apparecchiature destinate ad atmosfere potenzialmente esplosive, imponendo criteri di classificazione delle zone a rischio (in base alla presenza di gas, vapori o polveri infiammabili).

Secondo le linee guida INAIL invece, la corretta scelta dei materiali e la messa a terra degli impianti sono elementi essenziali per prevenire incendi ed esplosioni.

Il vantaggio competitivo di una filiera di prossimità

C’è un ultimo elemento decisivo: la consulenza tecnica specializzata.

Affidarsi ad un partner industriale presente ad Asti offre un supporto estremamente prezioso. Parliamo di quello che viene definito “Km zero tecnico”, che garantisce:

● competenza locale;

● risposta immediata;

● relazione diretta.

Si tratta quindi di una logistica di prossimità che riduce drasticamente i tempi di intervento, evitando fermi impianto e problematiche più serie.

Per le Aziende, questo si traduce in un vantaggio concreto su produzione, sicurezza, competitività ed export.











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