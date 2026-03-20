MILANO (ITALPRESS) - Apre domani all'ADI Design Museum la mostra "Fiera Milano motore del Made in Italy", il percorso digitale con cui Fondazione Fiera Milano rende accessibile al pubblico una selezione del patrimonio custodito nel proprio Archivio Storico. L'iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy il prossimo 15 aprile, voluta dal Ministero delle Imprese e del Made Italy, richiamando il ruolo che Milano e il sistema fieristico hanno avuto nel raccontare al mondo la capacità produttiva italiana.Attraverso manifesti, fotografie, poster e locandine, l'esposizione racconta oltre un secolo di storia industriale, economica e culturale del Paese, mostrando come la Fiera di Milano abbia accompagnato - e spesso anticipato - le trasformazioni del sistema produttivo italiano. Anche la scelta dell'ADI Design Museum, uno dei luoghi simbolo della cultura del progetto e del design italiano, rafforza il legame tra la storia della Fiera e le eccellenze creative e produttive che hanno contribuito a costruire nel tempo l'identità del Made in Italy."La Fiera di Milano è da oltre un secolo uno dei luoghi in cui l'Italia mostra al mondo la propria capacità produttiva. Nei suoi padiglioni imprese, innovazione e creatività si incontrano contribuendo a costruire l'identità del Made in Italy - ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, durante la preview riservata alla stampa della mostra -. Con questa mostra apriamo al pubblico una parte del patrimonio custodito nel nostro Archivio Storico, restituendo alla città di Milano e al Paese documenti che raccontano come la Fiera abbia accompagnato lo sviluppo industriale, culturale e sociale italiano. Bisogna sempre preservare e valorizzare la nostra identità culturale che rappresenta l'essenza fondante del Made in Italy".La mostra "Fiera Milano motore del Made in Italy" è visitabile gratuitamente dal 21 marzo al 15 aprile 2026 all'ADI Design Museum di Milano, tutti i giorni tranne il venerdì, dalle 10.30 alle 20.00.Sin dalla prima Campionaria del 1920, la Fiera è stata uno spazio privilegiato di incontro tra imprese, tecnologia e società. Nei padiglioni milanesi si sono incrociate per oltre un secolo le energie produttive del Paese, trasformando Milano in una delle principali vetrine internazionali dell'industria, del design e dell'ingegno italiano. La mostra nasce dal lavoro di valorizzazione dell'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, che custodisce oltre un chilometro lineare di documenti, fotografie, cataloghi, filmati e materiali grafici. Un patrimonio che non racconta soltanto la storia della Fiera, ma anche l'evoluzione dell'industria e della società italiana nel corso del Novecento.Il percorso espositivo guida i visitatori attraverso la storia della Fiera, dagli anni Venti fino ad oggi, mostrando come nei padiglioni milanesi si sia riflessa, decennio dopo decennio, l'evoluzione economica e sociale del Paese. Dalla prima Campionaria del 1920, inaugurata lungo i bastioni di Porta Venezia e subito capace di richiamare migliaia di visitatori, la Fiera si afferma come una vetrina privilegiata dell'Italia in trasformazione. I manifesti degli anni Trenta raccontano lo spirito del progresso con l'arrivo dei primi prototipi automobilistici e delle grandi scenografie industriali, mentre le immagini della ricostruzione postbellica testimoniano la capacità del quartiere espositivo di rinascere e tornare punto di riferimento per l'industria nazionale. C'è anche un episodio poco noto, ma molto affascinante: nel 1946 la Fiera ospita la stagione operistica del Teatro alla Scala, che era stato danneggiato dai bombardamenti. Con il boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta, la Fiera diventa il palcoscenico della modernità: elettrodomestici, nuovi materiali, televisione, innovazioni tecnologiche e progetti urbanistici - tra cui un vagone della nascente metropolitana milanese - segnano l'ingresso dell'Italia in una nuova stagione. Il percorso richiama alcune delle innovazioni e delle icone industriali che hanno segnato la storia del Paese - dalla presentazione della Fiat Balilla negli anni Trenta al Moplen nel 1957, il polipropilene inventato dal chimico Giulio Natta e destinato a rivoluzionare l'industria e la produzione di oggetti di uso quotidiano - offrendo uno spaccato di come il progresso industriale italiano si sia presentato al grande pubblico proprio nei padiglioni della Fiera.- foto ufficio stampa Fondazione Fiera Milano -(ITALPRESS).