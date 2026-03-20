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| 20 marzo 2026, 19:30

Borsa sospetta con foulard con falce e martello davanti a Ministero Giustizia

Borsa sospetta con foulard con falce e martello davanti a Ministero Giustizia

ROMA (ITALPRESS) - E' stata rinvenuta intorno alle 17:30 di oggi a Roma, in Via delle Zoccolette - come risulta all'agenzia Italpress - innanzi ad uno degli ingressi del Ministero della Giustizia una borsa sospetta con diversi oggetti tra cui in evidenza un grande foulard rosso con falce e martello.Sono in corso accertamenti a cura del Reparto di Polizia Penitenziaria dell' USPEV del Ministero della Giustizia, del Commissariato Trevi e degli artificieri della Polizia di Stato.Sul posto il Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia.Innalzamento cautelativo delle misure di protezione delle Autorità di vertice del Ministero, alla luce dei numerosi allertamenti.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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