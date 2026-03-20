Crosetto: "A Dubai nessun incontro di lavoro, su di me falsità. Querelo PiazzaPulita"

(Adnkronos) - Il ministro Guido Crosetto querela 'PiazzaPulita' per diffamazione. Nel mirino del titolare della Difesa finisce il servizio andato in onda ieri sera, nel programma condotto da Corrado Formigli su La7, in relazione al viaggio del ministro a Dubai, dove è poi rimasto bloccato per qualche giorno in seguito allo scoppio della guerra tra Iran, Usa e Israele.

''Questa mattina ho dato incarico di denunciare la trasmissione di ieri sera. Che sono andato a Dubai con la mia famiglia l'ho detto anche in Parlamento, ho preso qualche giorno di vacanza, non ho avuto alcun incontro di lavoro con la persona che hanno detto loro. Dicono che l'avrei incontrata all'aeroporto mentre partivo. Io ero con unidici persone, cinque bambini, mia moglie e le sue amiche, le tate, la polizia di Dubai, l'accompagnatrice dell'Emirates, quindi mi muovevo con questo piccolo gurppo di 15 persone, tutte pronte a testimoniarlo. Non ho fatto nessun incontro con nessuno'', ha spiegato il ministro della Difesa a 'Omnibus' su 'La7', riferendosi al servizio di ieri sera.

''Io sono tre anni e mezzo che non mi muovo con la scorta quando vado in vacanza e nemmeno di sabato e domenica, tutti mi vedono ai mercati e ai supermercati. Ho avuto la fortuna che nessuno mi abbia detto nulla - ha aggiunto .- Sono anni che sento attaccati tutti perché usano le auto blu, perché si fanno pagare gli aerei o i treni dallo Stato. Io che non uso auto blu quando sono nel privato, mi pago gli aerei di tasca mia, adesso vengo accusato. Tanto più che la settimana dopo, siccome ho visto polemiche che io non dovrei viaggiare in aereo e dovevo andare al funerale di mia zia che è morta, ho provato a chiedere alla presidente del Consiglio se mi davano l'aereo, visto che tutti mi dicono che mi devo muovere con l'aereo di Stato: mi è stato negato, perché giustamente non mi danno l'aereo di Stato per andare al funerale di mia zia. Quindi mettetevi solo d'accordo su come devo muovermi''.

''La vicenda che ha richiamato lei non riguarda neanche il governo italiano, perché stiamo parlando di una commessa con un'azienda con il governo indonesiano - ha poi aggiunto -. I suoi colleghi di PiazzaPulita e la sua Rete riceveranno una lettera dei miei avvocati in cui gli chiederò i danni per la diffamazione e per le gravissime falsità che sono state dette ieri nonostante io gli avessi detto la verità''.