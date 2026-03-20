Iran, Tajani “Aperti a iniziative ONU per garantire trasporti a Hormuz”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo continuare a garantire, con le nostre navi militari, il traffico marittimo nel Mar Rosso, e con la missione europea Aspides e con la missione europea Atlanta dobbiamo garantire la lotta contro la pirateria, questo è fondamentale". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Mattino Cinque" su Canale 5. "Poi una volta finita la guerra o quantomeno arrivato il cessate il fuoco, si può partecipare ad iniziative più ampie delle Nazioni Unite per garantire il trasporto marittimo a Hormuz. E' un lavoro lungo, dobbiamo spingere molto per la diplomazia. Siamo naturalmente a difesa di Cipro anche con la nostra marina militare".foto: IPA Agency(ITALPRESS).
In Breve
venerdì 20 marzo
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Cronaca
Attualità
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?