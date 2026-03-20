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| 20 marzo 2026, 09:45

Iran, Tajani “Aperti a iniziative ONU per garantire trasporti a Hormuz”

Iran, Tajani “Aperti a iniziative ONU per garantire trasporti a Hormuz”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo continuare a garantire, con le nostre navi militari, il traffico marittimo nel Mar Rosso, e con la missione europea Aspides e con la missione europea Atlanta dobbiamo garantire la lotta contro la pirateria, questo è fondamentale". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "Mattino Cinque" su Canale 5. "Poi una volta finita la guerra o quantomeno arrivato il cessate il fuoco, si può partecipare ad iniziative più ampie delle Nazioni Unite per garantire il trasporto marittimo a Hormuz. E' un lavoro lungo, dobbiamo spingere molto per la diplomazia. Siamo naturalmente a difesa di Cipro anche con la nostra marina militare".foto: IPA Agency(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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