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| 20 marzo 2026, 06:52

Serie A, oggi Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra di Antonio Conte vola in trasferta a Cagliari per l'anticipo della 30esima giornata di campionato contro i sardi. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di Pisacane hanno perso contro il Pisa. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Napoli, in campo alle 18:30:  

Cagliari (3-5-2) Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane 

Napoli (3-4-2-1) Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte 

Cagliari-Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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