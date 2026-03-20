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| 20 marzo 2026, 18:25

Università, Ramaciotti (Crui): "Protocollo per diritto allo studio e alla vista"

Università, Ramaciotti (Crui): &quot;Protocollo per diritto allo studio e alla vista&quot;

(Adnkronos) - "Questo progetto va ad arricchire sensibilmente il patrimonio degli atenei con un impatto sociale che si racconta da sé". Lo ha detto Laura Ramaciotti, presidente Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane, in occasione della firma del protocollo d'intesa, a Roma, tra Crui e Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell'ambito del progetto 'Campus visivo' che prevede visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell'ateneo di Roma Tor Vergata che si trovano in condizioni di fragilità economica. 

"Abbiamo aderito a questa iniziativa con grandissimo entusiasmo e con profonda riconoscenza alla Fondazione - spiega Ramaciotti - perché permetterà ai nostri studenti, in ottica di prevenzione sanitaria, citando la locuzione perfetta del presidente Del Vecchio, di poter approcciare 'il diritto allo studio e il diritto alla vista' nel proprio percorso accademico". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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