CICLISMO / Matteo Sobrero protagonista alla Milano-Sanremo nel giorno di Pogačar

È stato un sabato di grande ciclismo sulla riviera ligure. Dopo la vittoria di Lotte Kopecky nella Milano-Sanremo Women arriva il successo del campione del mondo Tadej Pogačar nella corsa maschile.

Lo sloveno ha battuto nella volata a due il britannico Thomas Pidcock, unico ciclista capace di tenere Pogačar sull’ultima ascesa di giornata, il Poggio.

Terzo gradino del podio per uno sfortunato Wout Van Aert, protagonista di una caduta pochi chilometri prima dell’inizio della Cipressa (caduta causata proprio da Pogačar).

Se nella prova femminile la “Granda” era stata protagonista grazie all’ottavo posto della peveragnese Elisa Balsamo, anche nella gara maschile un cuneese si è ben contraddistinto. L’albese Matteo Sobrero ha infatti lavorato a lungo sulla Cipressa e sul pianoro successivo in funzione dei propri capitani Mads Pedersen e Giulio Ciccone. Il danese della Lidl-Trek ha poi chiuso la competizione in quarta posizione, a un soffio dal podio, ripagando comunque il lavoro del 28enne di Montelupo Albese.

Matteo Sobrero ha concluso la "Classicissima di Primavera" al 45° posto, dimostrando ancora una volta la sua particolare affinità con la monumento ligure dopo il 12° posto del 2024.