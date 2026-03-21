CALCIO SERIE C / Niente da fare per il Bra contro la capolista, l'Arezzo si impone per 4-0 a Sestri

Venerdì sera, al “Sivori” di Sestri Levante, il Bra è stato battuto dalla capolista Arezzo (0-4).

La partita

Braidesi nel consueto giallorosso, Arezzo in bianco con richiami amaranto. Chierico deposita in rete con l’esterno, ma l’arbitro indica dopo il fuorigioco dopo il check con l’FVS al minuto 2. Grande intervento di Renzetti al 22’ che sfiora la palla e manda sulla traversa una punizione pericolosa di Righetti dalla fascia destra. FVS richiesto dai toscani per un presunto tocco di mano in area di Armstrong, non viene ravvisata alcuna irregolarità (30’). Arezzo in vantaggio al 40esimo con Cianci che insacca in area piccola dopo un contrasto con Fiordaliso (rete convalidata dopo controllo al monitor). Proprio sul gong del primo tempo, il Bra va a un passo dal pareggio: salvataggio sulla linea di Renzi sul pallonetto di Maressa (a Venturi battuto), sulla ribattuta irrompe Armstrong ma il suo colpo di testa è deviato in calcio d’angolo da un avversario. Intervallo. Secondo gol amaranto al 17’ della ripresa con il diagonale rasoterra di Cianci. La doppietta di Ravasio, invece, completa il tabellino dei marcatori. Da segnalare, in casa giallorossa, il rientro in campo di bomber Sinani e il debutto in C di Matteo Fioccardi: centrocampista classe 2008, pedina della Primavera 4.



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Domenica 29 marzo (ore 14,30) Pontedera-Bra allo stadio “Ettore Mannucci”.

Bra: Renzetti, Pretato, Tuzza (36′ st Fioccardi), Armstrong, Fiordaliso, Campedelli (25′ st Sinani), Maressa (44′ st Lia), De Santis, La Marca, Brambilla (44′ st Leoncini), Baldini (36′ st Dimatteo). A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Rabuffi, Miculi.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arezzo: Venturi, Renzi, Eklu (30′ st Cortesi), Pattarello (30′ st Arena), Gilli, Chiosa, Tavernelli, Chierico, Righetti (30′ st Di Chiara), Cianci (25′ st Ravasio), Iaccarino.

A disp: Trombini, Galli, Coppolaro, Gigli, Viviani, De Col.

Allenatore: Christian Bucchi.

Arbitro: Lovison di Padova (assistenti: Romaniello di Napoli e Ciannarella di Napoli; quarto ufficiale: Dasso di Genova; operatore FVS: Rinaldi di Pisa).

Marcatori: 40′ pt Cianci (A), 17′ st Cianci (A), 26′ st Ravasio (A), 44′ st rig. Ravasio (A).

Note: serata fredda, terreno di gioco in erba sintetica; 135 biglietti venduti con 44 abbonati e 16 ospiti.