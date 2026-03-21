CICLISMO / È il giorno della Milano-Sanremo: Balsamo e Sobrero protagonisti sulla riviera ligure

Inizia oggi, sabato 21 marzo, la stagione del grande ciclismo e, come ormai avviene da decenni, la prima classica monumento in programma è la Milano-Sanremo.

Da un paio di anni però la “Classicissima di Primavera” è ancora più affascinante. Infatti, alla consueta corsa maschile giunta alla sua 117ª edizione, gli organizzatori di RCS hanno affiancato la prova femminile che quest’anno giunge alla seconda edizione.

Tra gli atleti protagonisti ci saranno anche due rappresentanti della “Granda”: Elisa Balsamo, nella prova femminile e Matteo Sobrero, in quella maschile.

La pedina cuneese con più ambizioni è sicuramente Elisa Balsamo che nel 2025 giunse settima nello sprint ristretto che decise la corsa. L’obiettivo per la portacolori della Lidl-Trek è sicuramente quello di migliorare il risultato dell’anno scorso, puntando possibilmente al podio finale. Perché ciò accada la 28enne di Peveragno dovrà rispondere presente ai molteplici attacchi che le avversarie sferreranno sulla Cipressa e sul Poggio, per poi giocarsi le proprie carte nella volata finale. Le principali avversarie della cuneese saranno la campionessa uscente Lorena Wiebes, la belga Lotte Kopecky e l’olandese Marianne Vos.

La Milano-Sanremo Women partirà da Genova alle 10:35 e, dopo i 156 chilometri previsti, arriverà in Via Roma a Sanremo verso le ore 14:30.

Per Matteo Sobrero si tratta della quarta partecipazione alla classicissima di primavera e la nona classica monumento in carriera. Per lui il miglior piazzamento arrivò nel 2024 quando giunse dodicesimo sul traguardo di Via Roma.

Il 28enne di Montelupo Albese, dopo l'ottimo inizio di stagione culminato con il nono posto nella classifica generale del Santos Tour Down Under, ha alternato settimane di allenamento a gare di un giorno corse a sostegno dei compagni più quotati. Anche oggi l’albese correrà verosimilmente in appoggio a suoi capitani Giulio Ciccone e Mads Pedersen che proveranno a contrastare i favoriti Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e Thomas Pidcock. L'Italia si affiderà ancora una volta al piemontese Filippo Ganna, già due volte secondo alla Sanremo.

La “Classicissima di Primavera” partirà da Pavia alle 10:00 e, dopo i 298 chilometri previsti, arriverà in Via Roma a Sanremo verso le 17.