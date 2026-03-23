Bra, al Caffè Letterario di Albedo arriva il presidente del Lions Club Bra Host Andrea Molineris

Calendario alla mano, perché giovedì 26 marzo, alle ore 21 in punto, torna il Caffè Letterario di Albedo. L’ospite presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148) a Bra sarà Andrea Molineris, presidente del Lions Club Bra Host, realtà attiva nel campo del sociale da 50 anni.

La sua militanza in ambito “lionistico” lo ha visto impegnato al vertice dapprima del Leo Club Bra e attualmente in capo al sodalizio che testimonia, in maniera ben visibile, la presenza sotto la Zizzola dell’organizzazione umanitaria non governativa più grande al mondo, estesa in 207 Paesi con oltre 1.400.000 soci, tra i quali circa 49mila in Italia.

Nel salotto di Silvia Gullino si parlerà del Club, di bilanci, del lionismo internazionale come filosofia ed azione. Dal 1917, il Lions Club International è impegnato a compiere “Service”, una parola che deriva dal motto “We Serve” (Noi serviamo), perché sono obiettivi e progetti per servire il prossimo.

Per i Lions i muri non esistono, esistono invece ponti che guardano al futuro e nel momento del bisogno riescono ad aiutare persone ovunque. Succede anche a Bra, dove l’attività di servizio prosegue, grazie all’impegno di soci, che riaffermano con l’esempio la validità delle impostazioni del fondatore dell’associazione Melvin Jones.