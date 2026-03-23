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Attualità | 23 marzo 2026, 08:17

Bra, tutto pronto per la processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina

Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30, con partenza dalla chiesa dei Battuti Neri

Bra, tutto pronto per la processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina

Tutto pronto per la processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina, in programma a Bra venerdì 27 marzo alle ore 20.30. L’appuntamento chiama a raccolta tutta la comunità dei fedeli, che potrà unirsi in fraternità in questo atto devozionale con partenza e arrivo nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, sede dell’Arciconfraternita della Misericordia, detta dei Battuti Neri.

Il rito, che precede la Settimana Santa in preparazione alla Pasqua di domenica 5 aprile, sarà presieduto da monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, e coinvolgerà le autorità religiose, civili e militari della città, oltre alla Confraternita dei Battuti Bianchi e altre realtà ecclesiali, con i bambini e le bambine del catechismo che apriranno il corteo, portando i simboli della passione di Cristo. I Rettori della processione per l’Arciconfraternita della Misericordia saranno Ricardo Fessia, Veronica Mollo e Giuseppe Testa.

Il gruppo ligneo dell’Addolorata, opera del ‘600, tornato ad antico splendore, seguirà il seguente itinerario processionale, dove sono previste tappe di preghiera e di riflessione: partenza dalla chiesa di San Giovanni Battista Decollato; via Moffa di Lisio; parrocchia di Sant’Andrea Apostolo; via Rambaudi; via Vittorio Emanuele II; parrocchia di San Giovanni Battista; via Marconi; parrocchia ortodossa di Santa Caterina d’Alessandria; via Principi di Piemonte; via Audisio; via Vittorio Emanuele II; parrocchia di Sant’Antonino Martire; rientro nella chiesa dei Battuti Neri per la solenne benedizione.

Silvia Gullino

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