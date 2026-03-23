Bra, tutto pronto per la processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina

Tutto pronto per la processione dell’Addolorata nella Via Crucis cittadina, in programma a Bra venerdì 27 marzo alle ore 20.30. L’appuntamento chiama a raccolta tutta la comunità dei fedeli, che potrà unirsi in fraternità in questo atto devozionale con partenza e arrivo nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, sede dell’Arciconfraternita della Misericordia, detta dei Battuti Neri.

Il rito, che precede la Settimana Santa in preparazione alla Pasqua di domenica 5 aprile, sarà presieduto da monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, e coinvolgerà le autorità religiose, civili e militari della città, oltre alla Confraternita dei Battuti Bianchi e altre realtà ecclesiali, con i bambini e le bambine del catechismo che apriranno il corteo, portando i simboli della passione di Cristo. I Rettori della processione per l’Arciconfraternita della Misericordia saranno Ricardo Fessia, Veronica Mollo e Giuseppe Testa.

Il gruppo ligneo dell’Addolorata, opera del ‘600, tornato ad antico splendore, seguirà il seguente itinerario processionale, dove sono previste tappe di preghiera e di riflessione: partenza dalla chiesa di San Giovanni Battista Decollato; via Moffa di Lisio; parrocchia di Sant’Andrea Apostolo; via Rambaudi; via Vittorio Emanuele II; parrocchia di San Giovanni Battista; via Marconi; parrocchia ortodossa di Santa Caterina d’Alessandria; via Principi di Piemonte; via Audisio; via Vittorio Emanuele II; parrocchia di Sant’Antonino Martire; rientro nella chiesa dei Battuti Neri per la solenne benedizione.