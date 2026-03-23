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Attualità | 23 marzo 2026, 10:15

Sale della Langhe, pubblicato il bando per la gestione della pizzeria comunale e dell'area sportiva

Il complesso include un campo in erba sintetica utilizzabile per calcio e tennis, un campo da beach volley e il pump track. La concessione avrà una durata di cinque anni

L'area pump track salese

L'area pump track salese

La Giunta comunale di Sale delle Langhe ha approvato la delibera per la pubblicazione del bando relativo alla gestione della pizzeria di proprietà comunale. Il bando comprende anche la gestione dell’area sportiva adiacente, che include un campo in erba sintetica utilizzabile per calcio e tennis, un campo da beach volley e il pump track.

"L’obiettivo della concessione è duplice - spiega il sindaco, Andre Mozzone -: da un lato offrire alla cittadinanza uno spazio aggregativo, complementare al centro sportivo, e dall’altro creare una concreta opportunità di lavoro per chi desideri intraprendere questa attività.

Negli ultimi anni l’immobile destinato a pizzeria è stato interessato da diversi interventi di miglioramento, tra cui la sostituzione della caldaia e di gran parte degli infissi. Analogamente, l’area sportiva è stata completamente riqualificata. Al suo interno si trova anche un parco giochi molto frequentato e apprezzato".

Particolare rilievo merita la realizzazione del pump track, uno spazio innovativo dedicato alle biciclette, che rappresenta un unicum nel suo genere in tutta la provincia di Cuneo.

La concessione avrà una durata di cinque anni. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali o agli amministratori per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti.

AP

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