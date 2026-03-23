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Attualità | 23 marzo 2026, 12:14

Servizio Civile, tre posti alla biblioteca civica "Bàccolo" di Savigliano: c'è tempo fino all'8 aprile

Il progetto "Biblioteca Z: orizzonti di storie" cerca giovani tra i 18 e i 28 anni per costruire un ponte di dialogo tra generazioni. L'Informagiovani offre uno sportello di supporto per la compilazione della domanda

L'interno della biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano

L'interno della biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano

Sono anche quest'anno tre i posti disponibili alla biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano per i giovani tra i 18 ed i 28 anni che vogliano svolgere il Servizio civile universale, il cui bando è stato recentemente pubblicato.

“Biblioteca Z: orizzonti di storie” è titolo del progetto, che nasce dalla collaborazione tra le biblioteche civiche di Savigliano, Bra e Fossano, impegnate da anni in attività condivise di promozione della lettura nell’ambito del Servizio civile.

"L'obiettivo generale dell'iniziativa – spiega la bibliotecaria Olp (Operatore locale di progetto) Roberta Pesceè rendere la biblioteca uno spazio terzo capace di costruire un ponte di dialogo intergenerazionale tra le persone over 65 e la generazione Z, coltivando un terreno fertile per l’incontro, lo scambio reciproco e la partecipazione attiva alla vita culturale". Ma non solo: il progetto mira anche ad incrementare la partecipazione attiva degli over 65, promuovere l'alfabetizzazione digitale degli over 65 ed ottimizzare quella della Gen Z e a rafforzare il valore della biblioteca come hub culturale.

La durata è di dodici mesi, per 1.145 ore totali (circa 24 ore settimanali su 5 giorni). 519.47 euro il rimborso mensile a cui avranno diritto i ragazzi.

È possibile presentare la Domanda on Line (DOL), accedendo all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it attraverso Spid, Carta d'identità elettronica o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 dell'8 aprile prossimo.

Sempre a proposito di Servizio civile, all’interno del progetto “Voci in capitolo” l'Informagiovani di Savigliano offre nei locali della biblioteca uno sportello – a libero accesso – per informazioni, orientamento, aiuto nella scelta del progetto e supporto nella compilazione della domanda. Tutti i giovedì, fino alla scadenza del bando (ancora il 26 marzo ed il 2 aprile), dalle 10 alle 12.

cs

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