Servizio Civile, tre posti alla biblioteca civica "Bàccolo" di Savigliano: c'è tempo fino all'8 aprile

Sono anche quest'anno tre i posti disponibili alla biblioteca civica “L. Bàccolo” di Savigliano per i giovani tra i 18 ed i 28 anni che vogliano svolgere il Servizio civile universale, il cui bando è stato recentemente pubblicato.

“Biblioteca Z: orizzonti di storie” è titolo del progetto, che nasce dalla collaborazione tra le biblioteche civiche di Savigliano, Bra e Fossano, impegnate da anni in attività condivise di promozione della lettura nell’ambito del Servizio civile.

"L'obiettivo generale dell'iniziativa – spiega la bibliotecaria Olp (Operatore locale di progetto) Roberta Pesce – è rendere la biblioteca uno spazio terzo capace di costruire un ponte di dialogo intergenerazionale tra le persone over 65 e la generazione Z, coltivando un terreno fertile per l’incontro, lo scambio reciproco e la partecipazione attiva alla vita culturale". Ma non solo: il progetto mira anche ad incrementare la partecipazione attiva degli over 65, promuovere l'alfabetizzazione digitale degli over 65 ed ottimizzare quella della Gen Z e a rafforzare il valore della biblioteca come hub culturale.

La durata è di dodici mesi, per 1.145 ore totali (circa 24 ore settimanali su 5 giorni). 519.47 euro il rimborso mensile a cui avranno diritto i ragazzi.

È possibile presentare la Domanda on Line (DOL), accedendo all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it attraverso Spid, Carta d'identità elettronica o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 14 dell'8 aprile prossimo.

Sempre a proposito di Servizio civile, all’interno del progetto “Voci in capitolo” l'Informagiovani di Savigliano offre nei locali della biblioteca uno sportello – a libero accesso – per informazioni, orientamento, aiuto nella scelta del progetto e supporto nella compilazione della domanda. Tutti i giovedì, fino alla scadenza del bando (ancora il 26 marzo ed il 2 aprile), dalle 10 alle 12.