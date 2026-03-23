Tragedia in alta Langa: anziano muore colpito da un albero mentre lo taglia

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo nel comune di Bosia, in alta Langa, dove un uomo classe 1949, Luigi Moraglio, ha perso la vita mentre stava tagliando un albero.
Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe stato colpito violentemente alla testa dal tronco, in circostanze ancora in fase di accertamento, riportando ferite fatali. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto.
Sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra proveniente da Alba e i carabinieri della stazione di Cravanzana, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.