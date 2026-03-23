 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 23 marzo 2026, 19:31

Tragedia in alta Langa: anziano muore colpito da un albero mentre lo taglia

Incidente nel pomeriggio a Bosia: vittima un uomo del 1949, Luigi Moraglio. Inutili i soccorsi

Tragedia in alta Langa: anziano muore colpito da un albero mentre lo taglia

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo nel comune di Bosia, in alta Langa, dove un uomo classe 1949, Luigi Moraglio, ha perso la vita mentre stava tagliando un albero.

Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe stato colpito violentemente alla testa dal tronco, in circostanze ancora in fase di accertamento, riportando ferite fatali. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra proveniente da Alba e i carabinieri della stazione di Cravanzana, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium